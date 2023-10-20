طارق فهمى لـ "الشاهد": مصر دفعت الكثير ثمنا للسلام ولن تدفع التكلفة مرتين

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر دفعت الكثير ثمنًا للسلام، ولن تدفع التكلفة مرتين.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، إن تجربة مصر في السلام مع إسرائيل فريدة من حيث شيئين؛ نحن أخذنا سيناء وعملن اتفاق، حتى طابا أعدناها بمفاوضات، لكن الأشقاء في الأردن أجروا أراضيهم لمدة 25 سنة، والفلسطينيون واللبنانيون حتى الآن أراضيهم محتلة.

وأشار إلى أن هذا من آثار حرب 1967، لكن مصر حاربت وفاوضت ودخلت مفاوضات سياسية وفض اشتباك والكثير من القصص، وبالتالي غيرت مصر من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي.

وعقب بأن: "مصر لا يجب أن تدفع ثمن السلام مرتين؛ لأن مصر دفعت ثمن السلام الكثير من دماء الشهداء ومن مصابي الحرب ومن قوت المصريين، وبالتالي لا يجب أن يأتي أحد ويقول أن مصر يجب أن تدفع ثمن السلام، مصر قد دفعت بالفعل ثمن السلام من الحروب حتى وصولها إلى هذه اللحظة، دفعنا تكلفة عالية لمن يهمه الأمر، وبالتالي فإننا لن ندفع التكلفة مرتين".

مصر الظهير الأمني للفلسطينيين

وأكد الدكتور طارق فهمي، أننا دعمنا الأشقاء الفلسطينيين ومازلنا ندعمهم وسوف نستمر في دعمهم، لافتًا إلى أن هذا موقف مبدئي من القضية، وفيه جزء من أخلاقيات السياسة الخارجية المصرية، نحن قضينا عمرنا ندافع عن القضية الفلسطينية، حتى الرئيس محمود عباس حتى اليوم والفلسطينيون على اختلاف فصائلهم يدركون تمامًا أن الظهير الأمني لهم هي مصر.