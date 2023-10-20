مصر تكثّف جهودها لإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تكثف مصر العمل من أجل إعادة فتح معبر رفح الحدودي، الذي تضرر بشدة من الجانب الفلسطيني بسبب القصف من قبل الاحتلال، حيث سيكون الهدف الرئيسي من فتح المعبر، هو السماح بدخول المساعدات إلى غزة التي مزقتها الحرب، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز ناو نيوز" الهندية.

التفاصيل النهائية

بينما أشارت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية، إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على وضع تفاصيل اتفاق مع إسرائيل ومصر أمس الخميس لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الفلسطيني، حيث أرسلت مصر آليات لإص+لاح الطرق توقعا لفتح معبر رفح في القريب العاجل.

ونوهت بأن رفح هو المعبر الوحيد للخروج من غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ولكنه متوقف عن العمل منذ نحو أسبوعين بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث تم قصف المعبر من الجانب الفلسطيني أربع مرات ما تسبب في أضرار واسعة في المعبر.

وقال البيت الأبيض يوم الأربعاء إنه تم الاتفاق على مرور ما يصل إلى 20 شاحنة عبر المعبر، مع أمل في مرور المزيد من الشاحنات في وقت لاحق، ومع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، لا يزال يجتمع يوم الخميس مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين للتفاوض على الشكل الدقيق لهذا الاتفاق.

وقال ميللر: "نريد أن نرى مساعدات إنسانية مستدامة تدخل غزة لصالح المدنيين الأبرياء، لكن إسرائيل لديها مخاوف من أن تقوم حماس بتحويل المساعدات التي تعتقد واشنطن أنها مشروعة".

نشاط دبلوماسي مصر مكثف

ولفتت إلى أن مصر كثفت نشاطها الدبلوماسي الدولي لضمان استمرار إرسال المساعدات إلى غزة دون أن تستهدفها الغارات الإسرائيلية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر جنرال أمريكي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وكذلك العاهل الأردني الملك عبد الله.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في القاهرة، إلى فتح معبر رفح وتقديم المساعدات على نطاق واسع وعلى أساس مستدام.

وتستضيف مصر أيضا، السبت، قمة حول أزمة غزة ومستقبل القضية الفلسطينية، من المتوقع أن يحضرها جوتيريش.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، متحدثا إلى جوتيريش، إن "مصر تسعى إلى إدخال المساعدات الإنسانية المتراكمة أمام الجانب المصري، وأن يكون هذا الدخول مستمرا ودائما دون انقطاع".

وكان معظم سكان غزة يعتمدون على المساعدات قبل بدء الصراع الحالي، وكانت نحو 100 شاحنة تقدم الإغاثة الإنسانية يوميًا للقطاع، وفقا للأمم المتحدة.

الطرق المتضررة

وقالت مصادر أمنية، إن أكثر من 100 شاحنة كانت تنتظر بالقرب من المعبر على الجانب المصري يوم الخميس رغم أنه من غير المتوقع دخول المساعدات قبل الساعات الأولى من اليوم الجمعة، ويتم توزيع المزيد من المساعدات في مدينة العريش على بعد نحو 45 كيلومترًا من رفح.