الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. تقارير أجنبية تسلط الضوء على التأكيدات المصرية بفتح معبر رفح اليوم

معبر رفح
معبر رفح

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء، على التأكيدات المصرية، بفتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، اليوم الجمعة.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين عند معبر رفح، تأكيداتهم، إن مصر تستعد لفتح جانبها من المعبر صباح اليوم الجمعة.

رفع علم الأمم المتحدة على معبر رفح

وسيتم رفع علم الأمم المتحدة عند معبر رفح، للحماية من الغارات الجوية الإسرائيلية بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة بين إسرائيل ومصر للسماح بدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

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"مرابطون حتى الإغاثة".. أجواء معبر رفح قبل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضافت الوكالة الأمريكية، أن الأمم المتحدة، إلى جانب جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، ستشرف على المساعدات لضمان تقديمها للمدنيين وعدم استخدامها من قبل المسلحين الفلسطينيين.

ووفقًا لقناة العربية، فقد تم رفع الحواجز الأسمنتية من أمام معبر رفح من الجانب المصري تمهيدًا لاستئناف الحركة.

السماح بعبور المساعدات إلى غزة

وأكدت إسرائيل والبيت الأبيض ومصر، أنه سيتم السماح بدخول مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، بحسب الجارديان.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن شاحناتها "محملة وجاهزة للانطلاق" عند المعبر.

القوافل تستعد عند معبر رفح

وتستعد قوافل الإغاثة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تكشف لقطات متداولة وجود عدد كبير من السيارات المحملة بالمساعدات المختلفة التي شاركت فيها مختلف الكيانات العاملة في المجتمع المدني خلال الأيام الماضية، بما يؤكد الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية اتساقا مع مواقفها التاريخية، وتوجهات القيادة السياسية بدعم الشعب الفلسطيني لكي يبقى صامدًا على أرضه.

صحيفة الجارديان معبر رفح المساعدات الإنسانية قطاع غزة مصر المعبر الغارات الجوية الإسرائيلية

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