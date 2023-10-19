الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مرابطون حتى الإغاثة".. أجواء معبر رفح قبل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

معبر رفح الآن
معبر رفح الآن

بدأ العد التنازلي لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية عبر معبر رفح إلى غزة التي حوصرت 14 يوما، تحت قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وسادت حالة من الهدوء الحذر محيط معبر رفح، وقد نصب المتطوعون خيامهم وأكملوا اعتصامهم، انتظارا لإعلان بدء دخول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين. 

وانتفض الشعب المصري والمجتمع المدني من أجل مساندة الشعب الفلسطيني، عبر عشرات الحافلات التي تحمل مساعدات إنسانية مختلفة.

وارتدى يظهر فيه متطوعو التحالف الملابس السوداء ورفعوا علمي مصر وفلسطين، مرددين هتافات “مرابطون حتى الإغاثة”.

وأعلن  التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الأربعاء دخوله في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح حتى يتم فتح المعبر لدخول المساعدات للأشقاء في غزة بشكلٍ فوري وعاجل.

وتوجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي باعتباره صوتا للمجتمع المدني في مصر بأشد عبارات اللوم للمجتمع الدولي والذي يصر على غض الطرف واتباع مبادئ ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة.

وفي السياق، أعلن  التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تأييده الكامل لتصريحات  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الموتمر الصحفي المنعقد بقصر الرئاسة.

وشدد التحالف في بيان له على جاهزية المتطوعين بداخل كافة كيانات التحالف لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء.

 

 

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