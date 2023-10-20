الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. فتح معبر رفح وقوافل المساعدات تتحرك إلى غزة

معبر رفح
معبر رفح

تبدأ قوافل المساعدات، اليوم الجمعة، دخول قطاع غزة، عبر معبر رفح البري من جانب مصر، لإغاسة الفلسطينيين في القطاع، بعد الهجمات الغاشمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 14 يومًا. 

وفي وقت سابق، أكدت مصادر رفيعة المستوى لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنه سيتم فتح معبر رفح صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد جهود مصرية حثيثة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أول أمس الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على فتح معبر رفح للسماح بدخول نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لغزة.

وأضاف بايدن في تصريحات صحفية: "السيسي يستحق  التقدير الحقيقي"، مؤكدًا أنه احتاج وقتًا لإقناع الرئيس السيسي بتوقيت إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وصول المستشفى الميدانى فى انتظار فتح المعبر

وأفاد مراسل "إكسترا نيوز"، بأن الشاحنات والقوافل في رفح، تتنظر قرار فتح المعبر، لنقل المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وتقديم الدعم.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أنه وصل المستشفى الميداني، والذي تم تجهيزه بكافة الإمكانيات لاستقبال الحالات الحرجة، وبه سيارات إسعاف، بالإضافة إلى الطواقم الطبية وغرفة عمليات.

وأشار إلى أن المستشفى الميداني، ينتظر فتح المعبر؛ للمساعدة في إسعاف الحالات الحرجة من الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى وصول عدد من طائرات المساعدة للشعب الفلسطيني.

ونوه المراسل بأن هناك الكثير من المعدات الثقيلة لتمهيد الطريق وتسهيل عملية إداخل الشاحنات، بعد قصف الطريق المؤدي لمعبر رفح، وذلك من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.

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