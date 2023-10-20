الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق فهمى لـ"الشاهد": أعلى نسب انتحار فى العالم بالجيش الإسرائيلى

طارق فهمى
طارق فهمى

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجيش الإسرائيلي كان يعاني من حالة انكسار قبل 7 أكتوبر، وكان هناك بوادر انشقاقات كثيرة.

وأضاف، خلال حواه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن خطة تحديث الجيش الإسرائيلي أن يتحول الجيش لذكي قوامه 100 ألف جندي يعتمد على التكنولوجيا، ويتم إخضاعهم لقواعد جديدة لإعداد بنية الضابط في نمط فكرة وتوجهاته، والمفارقة أن التحديثات سيتم انتهائها في نوفمبر 2024، ولكن جاء 7 أكتوبر فكسر الجيش الإسرائيلي.

أكبر عمليات سرقة تتم في السكنات والوحدات بالجيش الإسرائيلي

وأكد أن أعلى نسبة انتحار في العالم في الجيش الإسرائيلي، وأكثر عمليات سرقة تتم في السكنات والوحدات في الجيش الإسرائيلي، من معدات وأسلحة، كما أنه يوجد معدلات لرفض الخدمة العسكرية، ولهذا مدوا الدخمة العسكرية حتى 50 عامًا.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم الدكتور محمد الباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

طارق فهمي الجيش الإسرائيلي أعلى نسبة انتحار أكثر عمليات سرقة معدات واسلحة حالة انكسار

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