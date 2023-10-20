سفيرة واشنطن الجديدة للقاهرة تتعهد بالمساعدة في تقديم المساعدات لغزة

تعهدت هيرو مصطفى جارج، مرشحة الرئيس جو بايدن لتكون سفيرة الولايات المتحدة المقبلة في مصر، في جلسة تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ أمس الخميس، بالمساعدة في تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط التصعيد الحالي.

سفيرة واشنطن الجديدة للقاهرة

ووفقا لما نقلته بوليتيكو الأمريكية، فقد قالت هيرو مصطفى جارج، وهي دبلوماسية محترفة وسفيرة سابقة لدى بلغاريا، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أن بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي اتفقا على السماح بدخول المساعدات الإنسانية المستمرة إلى غزة والسماح للمواطنين الأمريكيين بالخروج عبر معبر رفح الحدودي.

ووفقا لبوليتيكو لم تتمكن جارج من تحديد متى ستعبر قوافل المساعدات الإنسانية وكيف سيتم إعادة تمهيد الطرق لنقل تلك المساعدات.

وقالت جارج عن الزعماء المصريين والإسرائيليين: "إنهم يعملون على آلية للقيام بذلك، لكن الاتفاق العام موجود"، مضيفًة أن ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي الجديد للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، سيشارك أيضًا.

ومن جانبها أشارت كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) إلى التنفيس عن خطورة الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أوقفت إسرائيل معظم إمدادات المياه، وقالت فان هولين: "أفهم أنك لا تتحمل هذه المسؤولية بعد، لكن يمكنني أن أقول لك إنه لا يوجد وقت حقاً، وفقاً لمسؤولي الأمم المتحدة". "إن حصص المياه في جنوب غزة تصل إلى لتر واحد يوميًا، وهو ما لا يكفي لدعم حياة الإنسان.

دعما لفلسطين.. بث مشترك لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

وفي سياق متصل، أعلنت 42 دولة عربية وإسلامية آسيوية موافقتها على الانضمام إلى البث المشترك لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع التليفزيون الفلسطيني، غدًا السبت، من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش ولمدة ساعة.

وقال الاتحاد، في بيان صادر عنه، إن القنوات والإذاعات ستنضم مع البث المباشر للتليفزيون الفلسطيني، وستكون هناك مداخلات لكبار الشخصيات السياسية والإعلامية والمسؤولين، وعلى رأسها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وعدد من المسؤولين عن البث الإذاعي والتليفزيوني، وفق ما أورده اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (يونا).