الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشامى": خطة إسرئيل لتهجير سكان غزة لسيناء يشكل كابوسا لمصر والوطن العربى

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

أوضج الدكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، أن خطة إسرئيل في تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء سيشكل كابوسًا لمصر والوطن العربي أجمع.

وأكد "الشامي"، أن حل القضية الفلسطنية، لابد أن يكون بين فلسطين وأسرائيل، ولا يجب أن تتحمله دولة أخرى، وهذا وفقًا للخطة الموضوعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "الشامي"، أنه على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف عن التصعيد ضد أهل غزة، والمشاركة الفعالة في القضية الفلسطينية بشكل أفضل من ذلك، وليس بالتهجير القسري لإهالي القطاع.

وقد أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية إسماعيل هنية، بالموقف العربي وخصوصًا المصري تجاه قضية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

عبد المسيح الشامي خطة إسرئيل تهجير الشعب الفلسطيني غزة القضية الفلسطنية

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