إسماعيل هنية يشيد بتصدى مصر لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الخميس، بالموقف العربي والإسلامي وخصوصا المصري تجاه قضية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" قائلًا: "نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير الخبيثة"، لافتًا إلى أن العالم يتابع الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في غزة وما تسجله المقاومة، بحسب تصريحات تليفزيونية.

وقال "هنية"، إن الإدارة الأمريكية فشلت في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير، مضيفًا: طالبنا الجميع بضرورة الإسراع في إيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة لأنها اليوم في كارثة إنسانية.