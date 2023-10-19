الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسماعيل هنية يشيد بتصدى مصر لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

جريدة الدستور

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الخميس، بالموقف العربي والإسلامي وخصوصا المصري تجاه قضية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" قائلًا: "نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير الخبيثة"، لافتًا إلى أن العالم يتابع الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في غزة وما تسجله المقاومة، بحسب تصريحات تليفزيونية.

وقال "هنية"، إن الإدارة الأمريكية فشلت في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير، مضيفًا: طالبنا الجميع بضرورة الإسراع في إيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة لأنها اليوم في كارثة إنسانية.

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

سفينة حربية أمريكية تعترض قذائف صاروخية أطلقت تجاهها من اليمن

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

"مرابطون حتى الإغاثة".. أجواء معبر رفح قبل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى