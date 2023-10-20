محلل سياسى: قمة القاهرة للسلام محطة سياسية هامة للشعب الفلسطينى

علق حمادة فراعنة، كاتب وباحث سياسي، من عمان، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، موضحًا دور قمة القاهرة للسلام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هناك أمال كبيرة معلقة على قمة القاهرة للسلام المقرر انعقادها يوم السبت المقبل.

وأضاف أن هذه القمة هي محطة سياسية هامة ورافعة للشعب الفلسطيني، في هذا الوضع المأزوم في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، موضحًا أن هذه القمة لها دور في دفع واسناد الشعب الفلسطيني ورفض مخطط التهجير لسكان قطاع غزة.

وأشار حمادة فراعنة، كاتب وباحث سياسي، إلى أنه من الممكن أن تكون هذه القمة محطة ورافعة ومساندة للشعب الفلسطيني.