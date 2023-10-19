الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفينة حربية أمريكية تعترض قذائف صاروخية أطلقت تجاهها من اليمن

جريدة الدستور

أعلنت شبكة سى إن إن الأمريكية، نقلا عن مسئول أمريكي، أن سفينة حربية أمريكية تبحر قرب اليمن اعترضت قذائف صاروخية عدة أطلقت تجاهها.

ووفقًا لوسائل إعلام دولية، فقد تم رصد إطلاق صواريخ من اليمن صوب سفينة حربية أمريكية، موجودة في البحر الأحمر.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”  أن سفينة حربية أمريكية أسقطت 3 صواريخ ومسيرات في شمال البحر الأحمر.

وأضافت: “لا يمكن القول تحديدا ما كانت الصواريخ تستهدفه لكنها ربما كانت متجهة لأهداف في إسرائيل”.

 

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