المسجد الأقصى رمز السلام.. تاريخ من الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية

يكافح المسجد الأقصى بمدينة القدس في فلسطين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي منذ زمان طويل، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات العنف والعدوان ضد اهل فلسطين، والاستيلاء على المنازل والأراضي، واقتحام المسجد الأقصى لإقامة شعائرهم الدينية.

ويرصد التقرير التالي تاريخ الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرض لها المسجد الأقصى على يد قوات الاحتلال.

اقتحام واعتقال

قامت قوات الاحتلال في شهر رمضان الماضي، باقتحام المسجد الأقصى، واعتقال المعتكفين بداخله، والذين وصل عددهم إلى 500 فلسطيني بدعوى التحريض على العنف وذلك قبل ساعات من دخول عيد الفصح اليهودي الذي يتم الاحتفال به من الخامس إلى 12 أبريل.

وأعلن الهلال الأحمر عن وجود عدد من الإصابات خلال عمليات الاحتلال، حيث اعتدى جنود الاحتلال على المسعفين أيضًا، ومارسوا العنف ضد النساء والأطفال، والقاء القنابل المسيلة للدموع داخل المسجد، بعد دعوات جماعات يهودية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى قبل عيد الفصح.

أحداث عنف 2022

في عام 2022، كثّف المستوطنون الإسرائيليون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وتنظيم النشاطات الدينية التي تستفز مشاعر المسلمين. كما طرحت السلطات الإسرائيلية مزيدًا من المشاريع الاستيطانية، واستمرت في سياسة ملاحقة وتجريم الوجود الرسمي الفلسطيني في المدينة، بما في ذلك عمليات الترحيل والطرد القسري.

ووصلت مجموعة الاعتقالات إلى 3504 شخصًا،و 19 حالة قتل، 22000 مجموع وحدات الاستيطان التي تم تقديم خطط لبنائها، و306 حالة هدم بمدينة القدس.

وتنفّذ قوات الجيش الإسرائيلي مصحوبة بوحدات المخابرات والشرطة، عمليات مداهمة مستمرة للأحياء والمنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بهدف اعتقال المقدسيين، وهي عمليات تحدث غالبًا في ساعات الليل أو الفجر على نحو شبه يومي، ولا تفرق بين كهل وطفل.

وخلال عام 2022، نفذت القوات الإسرائيلية نحو 946 عملية اقتحام ومداهمة للبلدات والأحياء المقدسية، تخللها 3504 حالة اعتقال، بينهم أكثر من 600 قاصر.