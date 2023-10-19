الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على أماكن التبرع بالدم بمحافظة الغربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

محافظة الغربية لدعم
محافظة الغربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أماكن حملة التبرع بالدم لـ يوم غدا الجمعة، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بدعم الأشقاء الفلسطينيين؛ من خلال تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لهم؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.

أماكن التبرع بالدم بمحافظة الغربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

وأكد محافظ الغربية، أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تقديم أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وقال إن شعب مصر بالكامل يتضامن مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، مضيفا أن هذه الحملة الإنسانية تأتي لتجسيد دعم المصريين للشعب الفلسطيني ومساندتهم في محنتهم بعد الأحداث الأليمة التي أودت بحياة العديد منهم.

تضامنا مع الفلسطينين.. جامعة طنطا تدعو الطلاب للمشاركة في حملة التبرع بالدم

وعلي صعيد مواز، أعلن طلاب  جامعة طنطا، والعاملين بها التأييد والدعم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، حيث أكدوا فى مظاهرات حاشدة اليوم دعمهم لموقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما، مدركين جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري، ولذلك أكدوا  دائما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي.

وأعلن طلاب جامعة طنطا، تأييدهم لموقف الدولة المصرية، واصطفافهم خلف القيادة السياسية، وتفويضها في الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي.

اقرأ أيضاً

أبرزهم بيلا حديد.. جميلات الموضة والفن يدعمون فلسطين بعبارات مؤثرة

اماكن التبرع بالدم بمحافظة الغربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين يوم غدا الجمعة دعم الأشقاء الفلسطينيين لتخفيف حدة أحداث العنف اهتمام الدولة ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة التبرع بالدم مستمرة دعم المصريين للشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق زفتى - حنون ضمن "حياة كريمة"

ضمن "حياة كريمة".. 5 سيارات إسعاف تدخل الخدمة في الغربية

محافظ الغربية يوجه بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"

طلاب جامعة طنطا يدعمون القضية الفلسطينية ويؤيدون قرارات الرئيس السيسي

قرار جمهوري بتعيين ياسر الجرف عميدًا لكلية التجارة بطنطا

مظاهرة حاشدة لأهالي طنطا تنديدًا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة (فيديو)

جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الغربية لمستشفى قطور المركزي

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا ومديريتي التعليم والشباب بالغربية

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

أسامة أبو طالب

شعب محتل ومقاومة ترفض الاحتلال

نوال مصطفى

الانفجار الفلسطينى لن يكون الأخير طالما استمرت جرائم الاحتلال

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى