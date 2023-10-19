تعرف على أماكن التبرع بالدم بمحافظة الغربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أماكن حملة التبرع بالدم لـ يوم غدا الجمعة، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بدعم الأشقاء الفلسطينيين؛ من خلال تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لهم؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.

أماكن التبرع بالدم بمحافظة الغربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

وأكد محافظ الغربية، أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تقديم أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وقال إن شعب مصر بالكامل يتضامن مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، مضيفا أن هذه الحملة الإنسانية تأتي لتجسيد دعم المصريين للشعب الفلسطيني ومساندتهم في محنتهم بعد الأحداث الأليمة التي أودت بحياة العديد منهم.

وعلي صعيد مواز، أعلن طلاب جامعة طنطا، والعاملين بها التأييد والدعم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، حيث أكدوا فى مظاهرات حاشدة اليوم دعمهم لموقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما، مدركين جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري، ولذلك أكدوا دائما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي.

وأعلن طلاب جامعة طنطا، تأييدهم لموقف الدولة المصرية، واصطفافهم خلف القيادة السياسية، وتفويضها في الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي.