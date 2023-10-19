الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزهم بيلا حديد.. جميلات الموضة والفن يدعمون فلسطين بعبارات مؤثرة

بيلا حديد
بيلا حديد

في الآونة الأخيرة شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في دعم المشاهير لفلسطين، وتحدثوا علنًا لصالح القضية الفلسطينية، ففي عالم يولي اهتماما متزايدا بالصراع في المنطقة، إليك أبرز المؤثرات في عالم الموضة والفن الذين تحدثن عن القضية الفلسطينية.

بيلا حديد 

كانت بيلا حديد مدافعة قوية عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ومن الواضح أن هذه القضية عزيزة على قلبها، وهي لا تخشى استخدام منصتها للتحدث عندما يتعلق الأمر بتراثها الفلسطيني.

لعب والدا بيلا دورا كبيرا في معرفة أبنائهما لفلسطين وحبها، لقد علمهم عن الثقافة الفلسطينية، وشارك قصته الشخصية في البحث عن اللجوء في سوريا، وغرس الشعور بالوطنية.

دعم بيلا لفلسطين لا يتوقف عند الكلمات، إنها تتخذ الإجراءات، في عيد ميلادها 2020 أعلنت عن تبرعاتها للجمعيات الخيرية التي تساعد اللاجئين والمتضررين من النزاع بما في ذلك الأطفال في فلسطين، وشددت على أهمية منح هؤلاء الأطفال الأمل والدعم، شاركت بيلا أيضًا في الاحتجاجات تضامنًا مع فلسطين.

ويتجلى التراث الفلسطيني بوضوح حيث نشرت بفخر صورة حفل زفاف جدها في الناصرة وعبرت عن عاطفتها العميقة لعائلتها ولفلسطين، إن التزام بيلا حديد بالقضية الفلسطينية هو شهادة على شغفها الحقيقي وتفانيها في إحداث تأثير إيجابي.

 

سيلينا جوميز

لجأت سيلينا جوميز مؤخرًا إلى إنستجرام للتعبير عن دعمها لفلسطين ونشرت رسالة تدعو إلى الصلاة للعائلات والأطفال في غزة، وشددت في تعليقها على أهمية التركيز على ما يهم حقًا في الحياة  المساعدة والإلهام وحب بعضنا البعض، وبينما حصل المنشور على أكثر من نصف مليون إعجاب، فإنه أثار أيضًا مجموعة متنوعة من الآراء بين أكثر من 100 ألف معلق.

 

واختلف البعض مع جوميز بشأن هذه القضية، بالنظر إلى الصراع المستمر وارتفاع عدد القتلى، بينما أشاد بها آخرون لتحدثها علنًا عن الأمر، وأوضحت جوميز في رسالة متابعة أن نيتها لم تكن الانحياز إلى أي طرف في الصراع، بل الصلاة من أجل السلام والإنسانية للجميع.

دوا ليبا 

أظهرت دوا ليبا دعمها القوي للقضية الفلسطينية، وتحدثت علنًا ضد العنف والظلم الذي يواجهه الفلسطينيون الأصليون في القدس المحتلة وخارجها، وفي منشور مؤثر على موقع إنستجرام لمتابعيها البالغ عددهم 80 مليونًا، دعت العالم إلى التدخل ووضع حد لمعاناة الأبرياء، يعكس هذا الموقف الجريء التزامها برفع مستوى الوعي حول محنة الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم.

بيلا حديد فلسطين سيلينا جوميز دوا ليبا دعم فلسطين

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