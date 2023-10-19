الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق زفتى - حنون ضمن "حياة كريمة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي  محافظ الغربية، الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة.

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جاء ذلك خلال متابعته لأعمال رصف  طريق زفتى - حنون، والذي يتم رصفه بإجمالي طول 10 كم وعرض7م على قطاعين القطاع الأول تم نهو 5ك من الطبقة الأسفلتية الرابطة من مدينة زفتى حتى كفر الجنيدي والقطاع الثاني من كفر الجنيدي إلى حنون وتم نهو أعمال طبقة الأساس ورش مادة MC بنسبة تنفيذ تعدت ال70%.

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وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة، مؤكدا أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت، وضرورة التنسيق بين كل الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري لشوارع مركز زفتى ضمن أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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كما تابع استلام 5 سيارات إسعاف جديدة مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى، لدعم منظومة الصحة ومرفق الإسعاف ومواجهة الطوارئ بالمحافظة وفي إطار خطة الدولة لتطوير وحدات الإسعاف بكل مراكز المحافظة، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات، والسيارات، لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطني المحافظة.

وأشار إلى أن السيارات الجديدة مجهزة على أحدث مستوى، وتضم جهاز تنفس صناعي، جهاز صدمات قلبية، جهاز استنشاق بخار لعلاج الأمراض التنفسية ونوبات الربو، جهاز مراقبة المريض لقياس العلامات الحيوية حيث يقوم الجهاز بمراقبة النبض وقياس ضغط الدم وأيضا يقيس درجة الحرارة ونسبة السكر في الدم ونسبة الأكسجين في الدم وحقيبة جبائر لعلاج الكسور.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري محافظ الغربية حياة كريمه مختلف المشروعات التنموية والخدمية طريق زفتى حنون التنسيق بين كل الجهات التنفيذية

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