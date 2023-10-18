قرار جمهوري بتعيين ياسر الجرف عميدًا لكلية التجارة بطنطا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور ياسر أحمد السيد الجرف، عميدًا لـ كلية التجارة بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن "الجرف" حصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة طنطا، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1992، والماجستير في المحاسبة المالية من جامعة طنطا عام 2000، والدكتوراه في المحاسبة المالية من جامعة طنطا عام 2008.

وعُين معيدا فى نوفمبر عام 1992، ومدرس مساعد عام 2000، ومدرس عام 2008، وأستاذ مساعد عام 2013، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ فى يوليو 2018، كما تم تعينه وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث من عام 2018 حتى الآن.