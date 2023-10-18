الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تضامنا مع الفلسطينين.. جامعة طنطا تدعو الطلاب للمشاركة في حملة التبرع بالدم

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وجه الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الدعوة لطلاب الجامعة للمشاركة الايجابية بالتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينين للمساهمة فى إنقاذ المصابين، تضامنا مع الأشقاء فى غزة، مؤكدًا على أهمية الدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلنمته لطلاب الجامعة بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين عميد كلية طب الاسنان ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

تابع رئيس الجامعة خلال اللقاء انتظام العملية التعليمية وتوفر كافة الامكانات والمعامل والادوات اللازمة لأداء الجوانب العملية والمعملية.

وتفقد رئيس جامعة طنطا، سير  الدراسة بكلية الطب برفقة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكان في استقباله الدكتور احمد غنيم، عميد الكلية والدكتور محمد الشبيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هويدا اسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حيث تابع انتظام سير الدراسة وعدم وجود اي مشكلات تواجه الطلاب

أجرى الدكتور محمود ذكي  حوارا مفتوحا مع الطلاب بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد  موجها بأهمية المشاركة الفعالة والحقيقية في الانشطة الطلابية والمبادرات الوطنية والانضمام لحملة التبرع بالدم الجارية حاليا بالجامعة.

أشاد رئيس الجامعة بموقف القيادة السياسية من القضية الفلسطينية وتوجيه فخامة الرئيس  عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم الفورى والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة. 

وأكد “ذكي” خلال اللقاء على الدعم الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وحرص رئيس الجامعة على لقاء طلاب الكلية خلال جولته، مؤكدًا على عراقة كلية الآداب بالجامعة، وتميز الدراسة بها لتنوع برامجها الدراسية المتميزة في مجالات اللغات والآداب والعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية النظرية والتطبيقية.

كما وجه الطلاب للمشاركة الايجابية من خلال الانضمام لحملة التبرع بالدم الجارية حاليا بالجامعة مشيرًا إلى دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية وما قدمته من تضحيات منذ عام 1948 وحتى الآن وحكمة القيادة السياسية فى الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطينى.

محمود ذكى مصر لها دور تاريخى فى دعم القضية الفلسطينية جامعة طنطا تضامنا مع الاشقاء الفلسطينين ندعو للمشاركة بحملة التبرع بالدم لانقاذ المصابين رئيس جامعة طنطا تضامنا مع الأشقاء اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية انتظام سير الدراسة

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