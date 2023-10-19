شاعرة فلسطينية: لن نهجر لـ سيناء ولن نتخلى عن القدس (فيديو)

شاركت الشاعرة الفلسطينية، نجوى أقطيفان، في الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين، والتي نظمها مجموعة من الصحفيات اليوم الخميس لإعلان التضامن مع أهل فلسطين والتنديد بالأفعال الإجرامية التي يقوم بها العدوان الصهيوني في قطاع غزة.

وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين

وأكدت الشاعرة الفلسطينية نجوى اقطيفان، أن أهل غزة وفلسطين بالكامل يرفضون التهجير لأي أرض غير أرضها فلسطين ورفضت التهجير لأرض سيناء المصرية، مؤكدة أن القدس عربية ولن يتخلى عنها أهلها.

وتجمع مئات الصحفيات عصر اليوم الخميس أمام نقابة الصحفيين بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدانة قصف مستشفى الأهلى المعمداني.

وتعالت أصوات الصحفيات أمام بوابة نقابة الصحفيين والذين رددوا قائلين "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي ينظم فيه الصحفيين وقفة احتجاجية أمام النقابة تنديدا بالاعتداءات على أهل فلسطين.

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة

وكان مجلس نقابة الصحفيين المصريين، أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وتحمل نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

تضامن الصحفيين من أهل غزة

كما أعلن المجلس عن رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.

وأعلن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني

وقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقفة نقابة الصحفيين

وقفة نقابة الصحفيين

وقفة نقابة الصحفيين

وقفة نقابة الصحفيين