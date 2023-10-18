الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حشود كبيرة تشارك فى وقفة نقابة الصحفيين تضامنًا مع الشعب الفلسطينى (فيديو)

وقفة احتجاجية بنقابة
وقفة احتجاجية بنقابة الصحفيين

تزايدت أعداد المواطنين أمام نقابة الصحفيين والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عصر اليوم الأربعاء، للتنديد بالاحتلال الصهيوني والهجمات على قطاع غزة وقصف مستشفى الأهلي بقطاع غزة.

وتعالت هتافات المواطنين والصحفيين أمام نقابة الصحفيين حتى الوقت الحالي وإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني مرددين: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

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بدء الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين احتجاجًا على قصف مستشفى المعمدانى بغزة (صور)

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وقفة تضامنية أمام نقابة الصحفيين تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى غزة

وقفة احتجاجية لنقابة الصحفيين

وردد المشاركون: "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، و"بعد غزة عاوزين سيناء"، و"الشعب يريد إسقاط كامب ديفيد"، و"خليتونا في نص هدومنا"، و"تسقط تسقط كامب ديفيد"، وحمل العديد من المشاركين لافتات دونت عليها عبارات دعم لصمود الشعب الفلسطيني من بينها: "من الشعب طلع القرار لازم نكسر الحصار"، و"ولا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين"، و"احرق في العلم الصهيوني دول ظلموني ودول قتلوني".

كما رفع المشاركون لافتات لصور شهداء القصف الإسرائيلي الأيام الماضية، وأخرى للخراب الذى لحق بقطاع غزة من تدمير.

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وتحمل نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

كما أعلن المجلس عن رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.

وأعلن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

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