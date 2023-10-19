الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب "المصري الديمقراطي" يطالب الجميع بالوقوف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي

النائب فريدى البياضى
النائب فريدى البياضى

طالب النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، الجميع بالوقوف  خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد "البياضي"، في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم، أن هذا التوقيت ليس وقت معارضة، قائلا: "نحن لسنا أمام حرب، نحن أمام إجرام من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول أن يبيد شعب، نقف صفا واحدا فى هذا الأمر مع قيادتنا وحكومتنا ونقف جنودا مع جيشنا وخلف القوات المسلحة نحمى حدودنا وندافع عن الأمن القومي لمصر". 

وأعرب عن إدانته للانتهاكات الصارخة التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني وجرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وجرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين. 

فيما، قال النائب أحمد الشيشيني: الحقيقة التي نعملها أنه ليس هناك دولة اسمها إسرائيل، مجموعة مغتصبين استولوا على أراضي فلسطين، عندما فكروا فى مخطط تهجير أهالي غزة إلى سيناء ذهبت لهم رسائل أن هناك جيش قوي لمصر وقائد قوي مخلص اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونرفض هذا المخطط ونتصدى له.

وتابع: مهما طال الوقت إسرائيل إلى زوال، وندعم القضية الفلسطينية ونتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وقال النائب هشام هلال: أدعم بيان المجلس فى هذه الجلسة الذي عبر عن الشعب المصرى الذى خرج أمس فى كل الميادين والجامعات والنقابات دعما للقيادة السياسية ومساندة للشعب الفلسطيني الأبى ضد العدوان الصهيوني الغاشم، أين المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، العالم الغربي ظل مئات وعشرات السنين يطالعنا بمحبته للسلام والإنسانية من أجل الحفاظ على الحياة والنفس، اليوم شعب بأكمله يباد نساء تشرد وشيوخ وأطفال تقتل ولم يتحرك أحد منهم، بل نجد منهم من يدعم ويكذب.

وتابع فى كلمته خلال الجلسة: "أفتخر بأن يكون رئيسى عبد الفتاح السيسى، وأثق فى ذكائه وقدرته وقوته، وقدرته على حماية الأمن القومي المصري، ونؤيد الرئيس السيسى ونفوضه فى كل الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري".

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