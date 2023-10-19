الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صورة الرئيس السيسى والأعلام المصرية والفلسطينية تملأ قاعة جلسة مجلس النواب الطارئة

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع أعضاء مجلس النواب داخل قاعة الجلسة العامة لمجلس النواب الآن أثناء انعقاد الجلسة الطارئة لبحث تداعيات وتطورات الأوضاع في فلسطين، صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأعلام المصرية والفلسطينية، في رسالة دعم للشعب الفلسطيني وأيضًا تفويض للرئيس السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بأمن مصر.

كما ارتدى النواب الشال الفلسطيني أثناء الجلسة للتعبير عن رفض السياسات التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء في فلسطين.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

وكان مجلس النواب قد نكّس أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا  بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

مجلس النواب الجلسة العامة الرئيس السيسي الأعلام الفلسطينية امن مصر

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