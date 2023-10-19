الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح منافسات بطولة كأس السوبر لكرة الهدف للمكفوفين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، منافسات بطولة كأس السوبر المصري لكرة الهدف للمكفوفين، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للمكفوفين بالتنسيق مع المحافظة" إدارة شؤون الإعاقة بالديوان العام "على مدار يومي"الخميس والجمعة 19 و20 أكتوبر الجاري" بنادي مبارك لمتحدى الإعاقة شرق النيل  بمدينة بني سويف.

وذلك بحضور: الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، الأستاذ سيد سعد،مدير شؤون الإعاقة بالمحافظة _المنسق العام للبطولة، وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، وأمل أبو عزوز وكيل مديرية التضامن، وهاني الجويلي رئيس المدينة، ووليد حسين المدير التنفيذي لنهضة بني سويف، وممثلى الجهات الراعية للبطولة من مديرية التربية والتعليم ومؤسسة نهضة بني سويف، وشركة روندى للسيراميك بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

وفي كلمته خلال افتتاح البطولة،رحب المحافظ بضيوف المحافظة، من قيادات الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين من المحافظات المشاركة مشيرًا إلى توجيهاته بتوفير  التيسيرات اللازمة لإنجاح البطولة التي تستضيفها بني سويف، ضمن خطتها تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق، الذي توليه القيادة السياسية والحكومة في الفترة الحالية لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

وأعرب "سعد" مدير شؤون الإعاقة منسق عام البطولة، عن تقديره  لمحافظ بني سويف  لدعمه وموافقته على استضافة البطولة، وهو ما يتسق مع الاهتمام النوعي الذي توليه المحافظة لذوي الإعاقة، ذوى إمكانيات وقدرات تسهم في بناء ونهضة الوطن، لاسيما  أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم.

مضيفا أن البطولة الحالية،التي تستضيفها بني سويف للمرة الثالثة تحمل اسم الراحل سعد ربيع رئيس نادي مبارك السابق "يشارك فيها 4 فرق "أبطال الدوري والكأس "وهي أندية:مبارك لمتحدى الإعاقة /بني سويف، قويسنا / المنوفية،ألعاب دمنهور/ البحيرة،نادي السكة الحديد/ الشرقية، ومن المقرر أن تختتم فعاليات البطولة غدا الجمعة

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