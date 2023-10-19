دقيقة حداد في مدارس بني سويف على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني

وقف محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم، مع طالبات مدرسة الشهيد محمد عبدالله حسين الفنية بنات التابعة لإدارة الواسطى التعليمية دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق تعبيرًا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية.

عبد التواب: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية

وأكد «عبد التواب» أن جميع العاملين في قطاع التعليم طلابا ومعلمين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظًا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب المصري الشقيق، موجه بتخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية بالتوعية بالقضية الفلسطينية.

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم خلال زيارته للمدرسة على تفقد حجرات الدراسة والأنشطة وخلال لقائه بالطالبات تبادل معهم أطراف الحديث والحوار مستمعا لارائهم حول الدروس المستفادة من نصر أكتوبر المجيد الذي سيظل علامة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية وأبرز المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي تعد من ثمار نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية وقفت دقيقة حداد على أرواح الشهداء واشتملت الإذاعة المدرسية على فقرات توعية بالقضية الفلسطينية ودور مصر في الوقوف مع القضية الفلسطينية.

وفي السياق، نظم الآلاف من أهالي محافظة بنى سويف، مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطينى، بميدان الزراعيين، للتنديد بأحداث غزة واستهداف المدنيين العزل من الفلسطينيين وقصف مستشفى الأهلى المعمدانى.

وردد المشاركون من جميع الفئات خلال المسيرة، هتافات: بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، فلسطين عربية، رافعين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأعلام مصر وفلسطين، حيث أكدوا رفضهم التام للاعتداء الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بحق المدنيين في غزة.

المواطنون: نقف خلف الرئيس السيسي

وأكد المواطنون، أنهم يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية فى اتخاذ أي قرار من شأنه حماية الأمن القومي المصري، وأن الرئيس السيسي دائمًا يقف بجوار الأشقاء العرب في أي منحة ليدل على عروبة مصر، وأنها دولة حكيمة لا تترك أشقاءها في أي وقت.

وكيل تعليم بنى سويف