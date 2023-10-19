الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دقيقة حداد في مدارس بني سويف على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف

وقف محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم، مع طالبات مدرسة الشهيد محمد عبدالله حسين الفنية بنات التابعة لإدارة الواسطى التعليمية دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق تعبيرًا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية.

عبد التواب: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية

وأكد «عبد التواب» أن جميع العاملين في قطاع التعليم طلابا ومعلمين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظًا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب المصري الشقيق، موجه بتخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية بالتوعية بالقضية الفلسطينية.

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم خلال زيارته للمدرسة على تفقد حجرات الدراسة والأنشطة وخلال لقائه بالطالبات تبادل معهم أطراف الحديث والحوار مستمعا لارائهم حول الدروس المستفادة من نصر أكتوبر المجيد الذي سيظل علامة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية وأبرز المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي تعد من ثمار نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية وقفت دقيقة حداد على أرواح الشهداء واشتملت الإذاعة المدرسية على فقرات توعية بالقضية الفلسطينية ودور مصر في الوقوف مع القضية الفلسطينية.

وفي السياق، نظم الآلاف من أهالي محافظة بنى سويف، مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطينى، بميدان الزراعيين، للتنديد بأحداث غزة واستهداف المدنيين العزل من الفلسطينيين وقصف مستشفى الأهلى المعمدانى.  

وردد المشاركون من جميع الفئات خلال المسيرة، هتافات: بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، فلسطين عربية، رافعين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأعلام مصر وفلسطين، حيث أكدوا رفضهم التام للاعتداء الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بحق المدنيين في غزة.

المواطنون: نقف خلف الرئيس السيسي

وأكد المواطنون، أنهم يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية فى اتخاذ أي قرار من شأنه حماية الأمن القومي المصري، وأن الرئيس السيسي دائمًا يقف بجوار الأشقاء العرب في أي منحة ليدل على عروبة مصر، وأنها دولة حكيمة لا تترك أشقاءها في أي وقت.

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف
بني سويف الواسطي التعليم فلسطين دقيقة حداد

مواد متعلقة

مواطن: مصر لها دور واضح فى دعم القضية الفلسطينية وندعم قرارات الرئيس (فيديو)

وكيل "صحة بنى سويف" يحيل أطباء وصيادلة مكتب صحة ثالث للتحقيق

مسيرات تجوب شوارع بنى سويف لدعم قرارات الرئيس والقضية الفلسطينية (فيديو)

محافظ بني سويف يتفقد منافذ البيع المتنقلة ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

إزالة وإيقاف عدد من حالات البناء المخالف بمدينة سمسطا ببني سويف

تفاصيل احتفالية بني سويف ياليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات لبرنامج "المرأة تقود" ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف يتفقد حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الغاز الإسرائيلى فى مهب العاصفة.. العدوان على غزة يضعها فى مأزق

بعد اتصال السيسي وبايدن.. هل دخلت المساعدات المصرية إلى غزة؟

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

أسعار الأرز اليوم 19-10-2023 في السوق المحلي

موعد تغيير الساعة في مصر.. وأبرز الفوائد الاقتصادية لتطبيق التوقيت الشتوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معا لرفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم