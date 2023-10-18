الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرات تجوب شوارع بنى سويف لدعم قرارات الرئيس والقضية الفلسطينية (فيديو)

الأهالي
الأهالي

نظم الآلاف من أهالي محافظة بنى سويف، مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطينى، بميدان الزراعيين، للتنديد بأحداث غزة واستهداف المدنيين العزل من الفلسطينيين وقصف مستشفى الأهلى المعمدانى.  

المشاركون فى المسيرة يرددون هتافات بعروبة فلسطين

وردد المشاركون من جميع الفئات خلال المسيرة، هتافات: بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، فلسطين عربية، رافعين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأعلام مصر وفلسطين، حيث أكدوا رفضهم التام للاعتداء الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بحق المدنيين في غزة.

المواطنون: نقف خلف الرئيس السيسي 

وأكد المواطنون، أنهم يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية فى اتخاذ أي قرار من شأنه حماية الأمن القومي المصري، وأن الرئيس السيسي دائمًا يقف بجوار الأشقاء العرب في أي منحة ليدل على عروبة مصر، وأنها دولة حكيمة لا تترك أشقاءها في أي وقت.

إعلان الحداد فى مصر 

وفي سياق آخر، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

استقبال الرئيس السيسي للمستشار الألماني

كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

الفيديو

https://youtu.be/Bq71magXqvo 

بني سويف فلسطين غزة إسرائيل مسيرات

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