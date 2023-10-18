محافظ بني سويف يتفقد منافذ البيع المتنقلة ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف منافذ البيع المتنقلة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي،بالعمل على خفض أسعار السلع لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

زيارة المحافظ لمركز الواسطى

جاء ذلك خلال زيارته لمركز الواسطى، تفقد خلالها سير العمل بالميادرة التي تضمنت اصطفاف سيارات السلع " المنافذ المتنقلة بشارع المفارق بمدينة الواسطى،لتوفير وطرح السلع الأساسية من (سكر، زيت، جبن،مكرونة، أرز، سمن وغيرها من السلع الغذائية )،بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، وذلك وسط ترحيب واسع وإقبال كبير من المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم من السلع التي توفرها المبادرة التي تستهدف تخفيف العبء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة

وثمن المحافظ المبادرة التي تنفذها الحكومة ومردودها الإيجابي على المواطنين، خاصة في ظل ما تشهد بلدان العالم من أزمات اقتصادية وصراعات دولية وإقليمية، الأمر الذي يجسد وبشكل عملي وقوف القيادة السياسية وانحيازها للمواطنين والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية، مشيرًا إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية بالأسواق،وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أضاف وكيل وزارة التموين وصفى عبد الله،أن المبادرة بدأت بمدينة بني سويف، ثم مركز ناصر، وإهناسيا، وتستكمل" اليوم" بمركز الواسطى وتستكمل بباقي المراكز تباعًا، حيث يتم تنفيذها،بالتعاون مع شركة لايف لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية من خلال عمل تخفيضات على أسعار جميع السلع الأساسية التي يحتاجها، وذلك من خلال البيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة في قرى ومراكز بني سويف وأيضًا عن طريق معرض الشركة بمقر الشركة.