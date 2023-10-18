الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف عدد من حالات البناء المخالف بمدينة سمسطا ببني سويف

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الوحدات المحلية بالمراكز والمدن تقوم بعددٍ من الجهود والأنشطة

وقامت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتنفيذ عددٍ من الجهود والأنشطة الميدانية والإدارية، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي، عن رفع القمامة والمخلفات بمنطقة كورنيش النيل وشوارع الروضة، 17 بني سويف الجديدة، الجمهورية، عبد السلام عارف، صلاح سالم، وطريق السادات والجزيرة المرتفعة ومساكن المعهد الدين وجسر إسلام وشارع الشاملة وموقع الصهاريج بعزبة بلبل، وطريق بني سويف/ الفيوم الزراعي نطاق قرية إبشنا، كما تم إصلاح عطل مفاجئ في خط مياه الشرب الرئيسي بقرية باها.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة نشأت معبد بالتنسيق مع قطاع الطرق لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء كوبري أعلى ترعة السلطاني والجاري تنفيذه لربط طريق سمسطا الدائري الجديد بقرى بدهل اتجاه مركز ببا، بحضور المهندس ناصر فراج وكيل وزارة الطرق، وفايز حسين نائب رئيس المدينة، في حين واصلت الوحدة حملاتها المكثفة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وتم إزالة وإيقاف عدد من حالات البناء المخالف بالمدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، كما قامت  لجنة شؤون القرى الفرعية بالوحدة بالمرور علي قرية الشنطور  لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات ببعض الوحدات الخدمية، والتي شملت الوحدة الصحية والجمعية الزراعية، ووحدة الطب البيطري ومكتب التموين بالقرية، للتأكد من انتظام وسير العمل.

فيما عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي،اجتماع المجلس التنفيذي للمركز، حيث تم عرض بعض المشروعات  الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بدائة المركز ضمن لخطة الاستثمارية للعام الحالي، والإعداد للمشروعات الجديدة وتخصيص مساحات الأراضي اللازمة ومتابعة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 2024/2025، وذلك في حضور نواب وسكرتير الوحدة المحلية ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الخدمية وباقي أعضاء المجلس، واستمرارًا لحملات الإشغالات  تم رفع 270 حالة إشغال متنوعة بمحيط المدارس والشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة.

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