تفاصيل احتفالية بني سويف ياليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف واللواء مهندس أحمد زكي عابدين محافظ بني سويف ووزير التنمية المحلية الأسبق الاحتفالية، التي نظمتها المحافظة ضمن احتفالات بني سويف باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة 1973،ومرور 50 عامًا على معركة العبور.

إقامة الاحتفالية بالممشى السياحي لكورنيش النيل

وبدأت الاحتفالية، التي قد أقيمت بالممشى السياحي لكورنيش النيل، بالسلام الوطني، ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، حيث احتوت الاحتفالية على العديد من الفقرات الفنية والعروض الرياضية والترفيهية، والتي تضمنت إذاعة البيان رقم"7" الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر ،وتضمن الإشارة إلى نجاح قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة والاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء.

وعقب الانتهاء من إذاعة البيان، تم استعراض طابور لعرض عسكري لطلاب مدارس التأسيس العسكري، ومشاهدة فيلم وثائقي قصير أعدته المحافظة، عن حرب أكتوبر،وتضمن الإشارة إلى مشاركة أحد أبناء بني سويف وبطل من أبطال العبور اللواء أحمد زكي عابدين، بجانب إلقاء الضوء على مشاركة قاعدة بني سويف الجوية في دنديل أثناء الحرب، بالإضافة إلى فقرات وعروض جمالية شملت عروض صامتة وفرد للعلم "water show"، وعروض مائية مميزة بلعبة الفلاي بورد الطائر داخل النيل، عروض للصوت والضوء الليزر والهولوجرام، وتحية علم مصر مرفوعًا ببالونات،مصحوباُ بصورة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عروض وفقرات فنية من أداء طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

كما تضمنت الاحتفالية وعروض وفقرات فنية من أداء طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، وشملت عرضاُ رياضيًا لمدرسة الديوان، وعرض قدمه طلاب مدرسة سان مارك على سبيل المحاكاة لاقتحام خط بارليف وعرض صور شهداء وقيادات حرب أكتوبر المجيدة، وفقرة شعرية قدمتها إحدى الأطفال عن أكتوبر،وعروض لطلاب مدرستى سان مارك والتوفيق، وفقرة غنائية من أداء طلاب المعاهد الأزهرية لأغنية "مصر التي في خاطري"، وكورال أغاني وطنية أداها طلاب مدرسة التوفيق، وفقرة أخرى لطلاب الأزهر تغنوا خلالها بأغنية هنحب مين غيرها.

فيما قدمت مدرسة سمسطا مجموعة من الأوبريتات "مصر الحلوة، مساء الخير يا ريس بجانب عرض إنجازات الدولة المصرية على مدار 10 سنوات، فضلًا عن تقديم فقرة "بلغة الإشارة" عن حب مصر، وفقرة بعنوان "حكاية مصر" أداء طلاب الأزهر، إضافة إلى عرض "water show" بدلة مضيئة، وألعاب نارية، ومشاهدة فقرة عن الصوت والضوء بتقنية "8"K لمجسمات عن معركة التحرير والعبور وبطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر.

ورحب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، باللواء أحمد زكي عابدين،معربًا عن تقديره الكبير على تلبية الدعوة لمشاركة أبناء المحافظة فرحتهم بإحياء ذكرى معركة العبور لاسيما وأنه أحد أبطال تلك الملحمة فضلًا عن كونه أحد رموز وأعلام بني سويف والذي يعتبره نموذجًا متكاملًا للنجاح، تجسد في توليه العديد من المناصب القيادية وكان سياسيا وتنفيذيا وقائدًا ناجحًا وملهما وخير مثال وقدوة لغيره.

وجدد المحافظ تهنئته لأهالي بني سويف بذكرى نصر السادس من أكتوبر، مؤكدا على أن الاحتفال بهذه الذكرى بمثابة فرض وواجب لنورثها أولادنا وأحفادنا ونعلمهم أنها كانت الدليل الدامغ على أن المصريين لا يعرفون شيئًا اسمه المستحيل، خاصة وأن معركة العبور كانت ولا تزال علامة فارقة في تاريخ الأمة العربية والتاريخ المصري الحديث، لاسيما على الصعيدين العسكري والسياسي، سطرت خلالها قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية وكانت حدثاُ استثنائيًا فى تاريخ مصر والعالم العربي، استعادت خلالها أمتنا المصرية والعربية العزة والكرامة.

مؤكدا على استلهام روح وعزيمة نصر أكتوبر لمواصلة المسيرة، وان تكون ذكرى هذا الإنجاز حاضرة في نفوسنا ووجداننا لتكون محفزًا ودافعًا للسير الى الأمام في طريق التنمية والبناء.

وأضاف المحافظ قائلًا:أغتنم هذه الفرصة لأبعث بتحية إعزاز وتقدير وإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة الذين قدموا ومازالوا يجودون بكل غال ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، خاصة وأن مصر تخوض معركة أخرى لا تقل عن سابق معاركها الوطنية، وهي حربها على الإرهاب لاقتلاع جذوره والذي يسعى للنيل من أمن واستقرار مصرنا الغالية،وغيرها من التحديات التي تتطلب مزيدًا من التكاتف والوحدة والانتماء وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مؤكدًا على أهمية الانتصار في معركة الوعي للرد على المتشككين ولتعزيز الانتماء لدى الأجيال الحالية ليعرفوا معنى وقيمة الوطن وكيفية الحفاظ عليه وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية التى استطاعت قيادتنا السياسية تعظيمها والحفاظ عليها رغم ما يحيط بنا من تحديات وصراعات خارجية، واستعادة مصر ريادتها ومكانتها الدولية بفضل تضحيات الشهداء، والتى تمثل خير دافع ومحفز للعمل من أجل بناء وطننا الغالى وحمايته والحفاظ عليه.

أعرب اللواء أحمد زكي عابدين، عن شكره وتقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على هذه اللفتة الطبية ودعوته الكريمة لحضور هذه الاحتفالية التي تمثل لها ذكرى طبية خاصة وأنه كان أحد أبناء مصر المشاركين في تحقيق النصر، مبديًا إعجابه الشديد بالاحتفالية التي احتوت على كل مظاهر الجمال والحرفية من أداء وإخراج وإتقان.

مؤكدا أنه سيقوم بكل فخر وسعادة بنقل ما رآه اليوم من أداء مشرف وعرض متميز لكل معارفه وأصدقائه،ليشهدوا على عظمة أبناء محافظة بني سويف التي تمثل بيتي وبلدي، مبديًا إعجابه الشديد بمكان الاحتفالية بالممشى السياحي الذي يضاهي في جماله أعظم المقاصد السياحية على مستوى محافظات مصر، ومشيدًا بالطفرة النوعية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنقلة الكبيرة التي حدثت على مستوى البنية التحتية والمشروعات القومية العملاقة في مختلف القطاعات والمرافق.

وفي ختام الاحتفالية قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكريم اللواء أحمد عابدين"أحد أبطال أكتوبر"، واللذان قاما عقب ذلك بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير، لتضحيات الشهداء والعطاء الكبير الذي قدمه ذويهم في سبيل فداء ورفعة وطننا الغالي، بجانب التقاط تذكارية جماعية للمشاركين في العروض التي تضمنتها الاحتفالية.