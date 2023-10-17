الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يتفقد حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين داخل حرم الجامعة والتي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر صباح اليوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

الحضور 

وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أحمد فاروق منسق الأسرة، وعدد من عمداء الكليات وسط حضور لافت من طلاب الأسرة المنظمين.

الحملة تأتي في إطار دعم الدولة المصرية

وأوضح رئيس الجامعة، أن الحملة تأتي في إطار دعم الدولة المصرية قيادة وشعبًا للأخوة في فلسطين، مؤكدًا حرص الجامعة على التضامن مع أهالي فلسطين، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف، مشيدًا بالإقبال الكبير من قبل الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين الذين قدموا صورة مشرفة للتضامن الإنساني بالتواجد بإعداد كبيرة والتبرع بالدم، الأمر الذي يبرهن على أن الشعب المصري دائمًا داعمًا للشعب الفلسطيني.

ونوه رئيس الجامعة، بأن الحملة تستمر لمدة أسبوع لتشمل كليات الجامعة شرق وغرب النيل وطلاب جامعة  بني سويف الأهلية،  مقدمًا الشكر لفريق العمل الطبي القائمين على حملة التبرع، مؤكدًا على تقديم خدمات العلاج المجانية والدعم الطبي الكامل للطلاب الذين لم يستوفوا معايير التبرع  من  نسبة الهيموجلوبين في الدم، ومعدل ضغط الدم، ومعدل النبض.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفدًا من أعضاء مجلس النقابة الفرعية للأطباء الجدد ببني سويف بالتشكيل الجديد بعد فوزهم فى الانتخابات الأخيرة بحضور الدكتور عماد البنا نقيب الأطباء الجديد وأعضاء النقابة الدكتور صفوت عبد الغفار، والدكتور أيمن عبد الباسط، والدكتور عمرو نادي، وبحث سبل التعاون بين الجامعة ونقابة الأطباء.

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