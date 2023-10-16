الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل أعضاء مجلس النقابة الفرعية للأطباء "الجديد"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، بمكتبه، وفدًا من فرع مجلس النقابة الفرعية للأطباء  بالتشكيل الجديد بعد فوزها في الانتخابات مؤخرأ بحضور  الدكتور  عماد البنا نقيب الأطباء الجديد،وأعضاء النقابة الدكتور أيمن عبد الباسط،الدكتور صفوت عبدالغفار الدكتور عمرو نادي، والدكتور أيمن هنداوي، لبحث تعظيم أوجه التعاون في عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالقطاع الصحي.

محافظ بنى سويف يرحب  بأعضاء النقابة الجدد 

ورحب محافظ بنى سويف،  بأعضاء النقابة الجدد، مهنئا فوز قائمتهم في الانتخابات الأخيرة التي أجريت منذ أيام  ، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع الصحي وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل كفريق واحد بين كل مؤسسات الدولة وكافة أنواع مؤسسات المجتمع الواحد من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدورهم أعرب أعضاء النقابة وفي مقدمتهم النقيب الدكتور عماد البنا  عن تقديرهم الكبير لمحافظ بني سويف على حرصه على دعم أُطر وآليات التعاون بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني بمختلف أشكاله واهتماماته الخدمية والتنموية.

مؤكدين تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين القطاع الصحي مؤكدين على المسؤولية المجتمعية تجاه كل القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين فى مقدمة وأولويات أجندة العمل للنقابات التي تمثل الذراع المجتمعية الذي يسهم ويدفع بجهود الحكومة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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