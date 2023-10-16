الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ1170 مواطنًا ضمن"حياة كريمة" ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

القوافل ضمن جهود الحكومة

مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

قافلة مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده د. محمد يوسف عبد الخالق  وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية يومين بقرية الأنصار مركز اهناسيا،مكونة من8 عيادات في 7 تخصصات الباطنة الأطفال، النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة، وضمن إجراءات وقائية.

وجرى الكشف على 1176مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء 40 تحليل  معمل دم، و42 حالة معمل طفيليات، و12 حالة أشعة واستصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل  2 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وموجات فوق صوتية 25 حالة.
ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطنا

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 113 مواطنا.

أشار وكيل الصحة، إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.
 

بني سويف قافلة الكشف على المرضي اهناسيا وزارة الصحة

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