رئيس زراعة النواب: المشاهد المستمرة للاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين تدمى القلوب

أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن تفويضه نيابة عن الشعب المصرى وأعضاء مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اتخاذ كل ما يراه من إجراءات لازمة دفاعا عن الأرض والأمن القومى المصرى والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل البرلمان، لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وقال: المشاهد المستمرة للاعتداءات الوحشية على الأطفال والنساء وكافة المدنيين الفلسطينين، أصبحت متكررة، وتدمى قلوبنا.

الشعب المصرى قادر على ارتداء أفروله

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، "أن الشعب المصرى قادر على ارتداء أفروله والدفاع عن الأمن القومى المصرى"، مؤكدا رفضنا التام، لمخطط التهجير القسرى للفلسطينين، متابعا، ومثلما قال الرئيس السيسى،:" عندكم صحراء النقب "، مؤكدا ضرورة وجود ممرات آمنة لوصول المساعدات للفلسطينيين.

الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى

وشدد على ضرورة انتهاء هذه الحرب الوحشية والإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، وأن يكون هناك رؤية وموقف من الكيانات الدولية لوقف تلك المجازر وألا يكون هناك كيل بمكيالين.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

الجدير بالذكر، أن مجلس النواب، نكس أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.