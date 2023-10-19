الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس زراعة النواب: المشاهد المستمرة للاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين تدمى القلوب

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن تفويضه نيابة عن الشعب المصرى وأعضاء مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اتخاذ كل ما يراه من إجراءات لازمة دفاعا عن الأرض والأمن القومى المصرى والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل البرلمان، لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وقال: المشاهد المستمرة  للاعتداءات الوحشية على الأطفال والنساء وكافة المدنيين الفلسطينين، أصبحت متكررة، وتدمى قلوبنا.

txt

رئيس "عربية النواب": على كل مصري تأييد موقف السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

txt

صورة الرئيس السيسى والأعلام المصرية والفلسطينية تملأ قاعة جلسة مجلس النواب الطارئة

 الشعب المصرى قادر على ارتداء أفروله

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، "أن الشعب المصرى قادر على ارتداء أفروله والدفاع عن الأمن القومى المصرى"، مؤكدا رفضنا التام، لمخطط التهجير القسرى للفلسطينين، متابعا، ومثلما قال الرئيس السيسى،:" عندكم صحراء النقب "، مؤكدا ضرورة وجود ممرات آمنة لوصول المساعدات للفلسطينيين.

الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى

وشدد على ضرورة انتهاء هذه الحرب الوحشية والإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، وأن يكون هناك رؤية وموقف من الكيانات الدولية لوقف تلك المجازر وألا يكون هناك كيل بمكيالين.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

الجدير بالذكر، أن مجلس النواب، نكس أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا  بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

بمجلس النواب رئيس لجنة الزراعة والرى الشعب المصري والقضية الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المدنيين الفلسطينين الجماعية للشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

محمد الباز: "خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين إلى سيناء بقت مفضوحة"

مستهدف من الإخوان.. محمد الباز: ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح

حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم