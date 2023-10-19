الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "عربية النواب": على كل مصري تأييد موقف السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

النائب احمد فؤاد
النائب احمد فؤاد أباظة

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنه على كل مصري الإعلان عن تأييد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين ونقلهم إلى سيناء، بما يؤدى إلى تصفية القضية ونقل الصراع إلى سيناء، الأمر المرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا رفض تكرار مأساة 1984.

txt

تنديدا بجرائم الاحتلال.. تظاهرة لطلاب جامعة القاهرة ضد تهجير الفلسطينيين (فيديو)

تفويض الرئيس في اتخاذ ما يراه حفاظا على الأمن القومي المصري

وشدد "أباظة" على تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه فى اتخاذ ما يراه حفاظا على الأمن القومي المصري والوقوف ضد المخططات الإسرائيلية وما يلزم لحث المجتمع الدولي للقيام بواجباته.

واستنكر "أباظة" الهجمات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني الأعزل وقصف المستشفى المعمداني، ليستشهد أكثر من 500 مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، ما يمثل إبادة جماعية وتصعيد خطير ينذر بزيادة الشهداء، الأمر الذي يستلزم قيام المجتمع الدولي بالدور المنوط به ضد العدوان الغاشم.

وقال أباظة إنه على المجتمع الدولي القيام بواجبه لوقف العدوان الوحشي، مشيرًا إلى أن ما يحدث جريمة حرب، بحق المدنيين العزل والنساء، في ظل حصار شديد من الكيان الاسرائيلي،  وقطع للكهرباء والمياه والمساعدات.

جاء ذلك خلال  الجلسة الطارئة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس التي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، والمخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

ونكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
 

رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين سيناء المخططات الإسرائيلية

مواد متعلقة

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

معًا نُكمل المسيرة.. قيادات «مستقبل وطن»: السيسى حقق طفرة تنموية ضخمة وشاملة للنهوض بمصر وشعبها.. وندعمه لولاية جديدة

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

حسام المندوه يتقدم باستشكالين لوقف تنفيذ حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

استقالات فى "الخارجية الأمريكية" احتجاجًا على دعم واشنطن لإسرائيل

"التصديري للملابس" يعلن تأييده لموقف الرئيس السيسى الداعم للقضية الفلسطينية

الذهب يصعد لأعلى مستوياته في شهرين ونصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم