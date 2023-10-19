تنديدًا بجرائم الاحتلال.. تظاهرة لطلاب جامعة القاهرة ضد تهجير الفلسطينيين (فيديو)

نظم العشرات من طلاب جامعة القاهرة، مظاهرة حاشدة داخل جامعة القاهرة تنديدا بالعدوان الصهيوني وجرائم الاحتلال وما حدث بالمستشفى الأهلي المعمداني، وما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة بشكل عام، مطالبين بمنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم للحفاظ على القضية.

مئات الآلاف المصريين يتظاهرون لدعم فلسطين

وكان مئات الآلاف من المصريين قد خرجوا في تظاهرات لدعم القضية الفلسطينية وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من منع التهجير ورفض تصفية القضية على حساب سيناء.

وحمل المواطنون أعلام فلسطين ومصر ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بعد المجزرة التي حدثت داخل مستشفى المعمداني في غزة في قصف وحشي راح ضحيته مئات الأهالي.

وأعلن المصريون تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى وتفويضه في أي قرار يتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة.

وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين

كما شهدت نقابة الصحفيين، أمس، وقفة احتجاجية حاشدة، احتجاجًا على قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، أعلن خلال الصحفيين من أعضاء الجمعية العامة للنقابة موقفهم الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الإسرائيلي.

وردد المشاركون: "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، و"بعد غزة عاوزين سيناء"، وحمل العديد من المشاركين لافتات دون عليها عبارات دعم لصمود الشعب الفلسطيني من بينها: "من الشعب طلع القرار لازم نكسر الحصار"، و"ولا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، و"احرق في العلم الصهيوني دول ظلموني ودول قتلوني".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.