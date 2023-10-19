"الإحصاء": 7.1% ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 915.8 مليـون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات المصرية للأردن بلغت 726.5 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 711.1 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

الواردات مصر من الأردن

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 204.7مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%.

وتمثل أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022، فى وقود وزيوت معدنية بقيمة 155 مليون دولار، خضر وفواكه بقيمة 69 مليون دولار، الات وأجهزة كهربائية، بقيمة 55 مليون دولار، محضرات خضر وفواكه بقيمة 42 مليون دولار، منتجات من خزف بقيمة 34 مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين بالأردن

أما عن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022، فتشمل: أسمدة بقيمة 143 مليون دولار، منتجات الصيدلة بقيمة 24 مليون دولار، المنيوم ومصنوعاته بقيمة 13 مليون دولار، لدائن ومصنوعاته بقيمة 12 مليون دولار، منتجات كيماوية بقيمة 7 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 774.2 مليــون دولار خلال العــام المالي 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 بنسبة انخفاض قدرها 24.3 %

وسجل عدد سكان مصر 105.6 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الأردن 11.3 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عـدد المصريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقًا لتقـديرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.