"الإحصاء": 30.1% زيادة في القروض الاستثمارية قصيرة الأجل الممنوحة للمزارعين

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2021 - 2022.

عدد الجمعيات التعاونية الزراعية

وأظهرت مؤشرات النشرة السنوية، أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بلغ 6010 جمعية عام 2021 / 2022 وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 4469 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.3٪ تليهـا الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى 761 جمعـية بنـسـبة قدرها 12.7 ٪ ثم الجمعـيات التعاونية للأراضي المستصلحة 678 جمعية بنسبة قدرها 11.3 ٪ ثم الجمعيات التعاونيـة للثروة المائية 102 جمعية بنسـبة قدرها 1.7 ٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعاونية الزراعـية.

إجمالى القروض الاستثمارية

أما عن القروض الاستثمارية (القصيرة، المتوسطة، الطويلـة) الأجل، أظهرت النشرة ارتفاع إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية إلى 22.4 مليار جنيه عام 2021 - 2022، مقابل 19.8 مليار جنيه عام 2020 - 2021 بزيادة بلغت نسبتها 13.1٪ موزعة كالتالي:

بلغت القروض قصيـرة الأجــل 9.9 مليار جنيه عام 2021 - 2022 مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2020 - 2021 بزيـادة بلغـت نسبتها 30.1٪، وذلك نتيجـة لمنح قرض جديد (جاري مديونية على عمـلاء البنك ) بقيمة 5.7 مليار جنيه.

القروض متوسطة وطويلة الأجل

بلـغ إجـمالي القروض متوسطة الأجـل 8.5 مليار جنيــه عام 2021 - 2022 مقابل 11.3 مليــار جنيــه عــام 2020 - 2021 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 25.1٪ وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزارعه بقيمة 4.0 مليار جنية.

كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل 4.0 مليار جنيـه عـام 2021 / 2022 مقابـل 0.9 مليار جنيه عـام 2020 - 2021 بنسبة زيادة قدرها 368.4% وترجع نسبة الزيادة نتيجة القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزراعة بقيمة 1.7 مليار جنية، وكذلك القروض الخاصة (بضمان ودائع ومختلف الأغراض) بقيمة 1.1 مليار جنية.