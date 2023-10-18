الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 11.4% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال 2022

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا، مسجلة 942.6 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 846.2 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.

 وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 4 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 4.3%.

التبادل التجارى مع ألمانيا

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 5 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 5.1 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.

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أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال عام 2022:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 141.1 مليون دولار.

2. ملابس بقيمة 132.3 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 64 مليون دولار.

4. فواكه بقيمة 60.4 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 58.2 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال عام 2022:

1. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 788 مليون دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 765.6 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 522.4 مليون دولار.

4. مركبات جوية وفضائية بقيمة 201.9 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 201.7 مليون دولار.

الاستثمارات الألمانية فى مصر 

وبلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 633.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 111%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 203.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 130.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 55.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات الألمان العاملين في مصر 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 9.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2%.

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