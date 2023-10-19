"الباز": وصلنا إلى أقصى درجات الصراع الوجودى فى القضية الفلسطينية

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن قصف مستشفى المعمداني في غزة وراء إلغاء القمة الرباعية الأمريكية في الأردن.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" على إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن هذا الحادث البشع أدى إلى مباحثات ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، ووصلوا إلى قرار من أقوى القرارات التي حدثت خلال الخمسين سنة الماضية، وهو إلغاء القمة مع الرئيس الأمريكي.

وتابع: "إحنا جايين نعمل قمة لكي نتحدث في سبل وقف التصعيد وتنتهي الأزمة، ويحصل الفلسطينيون على حقوقهم، فإذا بإسرائيل وبمباركة أمريكا تنفذ مثل هذا العمل اللا إنساني والوحشي".

وأوضح: أن "القمة المصرية الأردنية مهمة جدًا، لأننا نتحدث عن الطرفين المباشرين في القضية الفلسطينية"، موضحًا أن القضية على الأرض هي قضية الأطراف المباشرة التي لها حدود مع الكيان الصهيوني.

القاهرة للسلام صوت مهم للقضية الفلسطينية

ولفت إلى أن قمة القاهرة للسلام يوم السبت المقبل مهمة جدًا أيضًا، حيث تم تأكيد حضور عدد من رؤساء وقادة العالم في العاصمة الإدارية الجديدة لكي يناقشوا الأزمة، ولكي نقول للعالم ما حقيقة الموضوع وحتى تكون القمة صوتًا من أصوات القضية الفلسطينية.

وأردف: "وصلنا إلى أقصى درجات الصراع الوجودي في القضية الفلسطينية، لذلك هناك أحداث متتالية على مدار 24 ساعة، ومصر تشهد حالة حراك، ونأمل أن تسفر قمة اليوم عن قرارات وتوصيات واضحة تؤدي إلى تحقيق الأهداف بهدوء".