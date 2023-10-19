الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"CNN" تبرز فيديو محمد صلاح ودعوته لإدخال المساعدات إلى غزة

محمد صلاح
محمد صلاح

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقطع فيديو يدعو فيه نجم مصر ومهاجم ليفربول الأول، النجم محمد صلاح، لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذكرت أن صلاح دعا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "على الفور".

رفض محمد صلاح التصعيد في غزة 

وقالت (CNN) في تقريرها إن نجم ليفربول ومصر، محمد صلاح، دعا في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "على الفور"، ودعا زعماء العالم إلى المساعدة في وضع حد للقتال.

وقال صلاح: "ليس من السهل دائمًا التحدث في مثل هذه الأوقات، فقد كان هناك الكثير من العنف والحسرة والوحشية".

وتابع: "إن التصعيد في الأسابيع الأخيرة أمر لا يطاق، فكل الأرواح مقدسة ويجب حمايتها. المجازر يجب أن تتوقف، والأمر الواضح الآن هو أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور، فالناس هناك يعيشون في ظروف رهيبة".

وأضاف: "كانت المشاهد في المستشفى الليلة الماضية مرعبة، ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والإمدادات الطبية بشكل عاجل.. إنني أدعو زعماء العالم إلى الاجتماع معًا لمنع المزيد من ذبح الأرواح البريئة، ويجب أن تسود الإنسانية".

txt

الموسيقار عمر خيرت يؤجل جميع حفلاته بسبب أحداث غزة

انهيار الوضع في غزة 

وقالت "سي إن إن" إن وزارة الصحة في غزة قالت إن ما لا يقل عن 3478 شخصًا قُتلوا وأصيب أكثر من 12000 آخرين في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ هجوم  المقاومة  المفاجئ في 7 أكتوبر.

وأعلنت إسرائيل عن فرض "حصار كامل" على القطاع ردًا على ذلك، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الأربعاء إن نظيره عبدالفتاح السيسي أكد على فتح معبر رفح إلى غزة أمام المساعدات الإنسانية، وهو المعبر الوحيد الذي لم يتم السماح له بذلك.

سي ان ان مصر محمد صلاح المساعدات الإنسانية غزة صلاح CNN

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

محمد الباز: "خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين إلى سيناء بقت مفضوحة"

النائب العام يستقبل وزير الأوقاف

مستهدف من الإخوان.. محمد الباز: ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم