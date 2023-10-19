"CNN" تبرز فيديو محمد صلاح ودعوته لإدخال المساعدات إلى غزة

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقطع فيديو يدعو فيه نجم مصر ومهاجم ليفربول الأول، النجم محمد صلاح، لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذكرت أن صلاح دعا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "على الفور".

رفض محمد صلاح التصعيد في غزة

وقالت (CNN) في تقريرها إن نجم ليفربول ومصر، محمد صلاح، دعا في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "على الفور"، ودعا زعماء العالم إلى المساعدة في وضع حد للقتال.

وقال صلاح: "ليس من السهل دائمًا التحدث في مثل هذه الأوقات، فقد كان هناك الكثير من العنف والحسرة والوحشية".

وتابع: "إن التصعيد في الأسابيع الأخيرة أمر لا يطاق، فكل الأرواح مقدسة ويجب حمايتها. المجازر يجب أن تتوقف، والأمر الواضح الآن هو أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور، فالناس هناك يعيشون في ظروف رهيبة".

وأضاف: "كانت المشاهد في المستشفى الليلة الماضية مرعبة، ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والإمدادات الطبية بشكل عاجل.. إنني أدعو زعماء العالم إلى الاجتماع معًا لمنع المزيد من ذبح الأرواح البريئة، ويجب أن تسود الإنسانية".

انهيار الوضع في غزة

وقالت "سي إن إن" إن وزارة الصحة في غزة قالت إن ما لا يقل عن 3478 شخصًا قُتلوا وأصيب أكثر من 12000 آخرين في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ هجوم المقاومة المفاجئ في 7 أكتوبر.

وأعلنت إسرائيل عن فرض "حصار كامل" على القطاع ردًا على ذلك، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الأربعاء إن نظيره عبدالفتاح السيسي أكد على فتح معبر رفح إلى غزة أمام المساعدات الإنسانية، وهو المعبر الوحيد الذي لم يتم السماح له بذلك.