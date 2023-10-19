الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء توافد النواب لحضور جلسة طارئة للبرلمان بشأن القضية الفلسطينية

مجلس النواب
مجلس النواب

توافد قبل قليل عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على البهو الفرعوني للمجلس، تمهيدًا لانطلاق الجلسة التاريخية الطارئة التي تناقش الأوضاع بقطاع غزة.

وارتدى عدد كبير من النواب الأعلام الفلسطينية وكذلك الكوفية الفلسطينية التي ترمز إلى عادات وتقاليد الفلسطينيين وتعتبر رمزًا لهم.    

جلسة طارئة بالبرلمان

ودعت الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء المجلس أمس الأربعاء، إلى ضرورة عقد جلسة طارئة من خلال بيان رسمي.

وجاء بيان مجلس النواب المرسل للأعضاء أمس: "إنه عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة الواحدة ظهرًا وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".        

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الاتحادات الرياضية تُعلن الحداد.. وتدعم قرارات الرئيس السيسي بشأن فلسطين

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تركيا تنكس الأعلام حدادًا على أرواح شهداء فلسطين

ونكّس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس- أمس الأربعاء- حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا  بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

أعضاء مجلس النواب الجلسة التاريخية الطارئة بقطاع غزة الأعلام الفلسطينية الكوفية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الشقيق

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