الاتحادات الرياضية تُعلن الحداد.. وتدعم قرارات الرئيس السيسي بشأن فلسطين

أعلنت الاتحادات الرياضة المختلفة، تأييدها لموقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، ودعمها للرئيس عبداالفتاح السيسي، في كل ما يتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري.

اتحاد اليد يشيد بقرارات الرئيس السيسي

وأكد اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الأمين، تأييده الكامل لموقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية، واصطفافه خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، وتفويضه في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

كما أكد اتحاد كرة اليد دعمه لموقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائمًا، وحماية المصالح العربية، مشيدًا بالموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس السيسي تجاه الأحداث الجارية؛ بإعلانه الرفض القاطع والحاسم لأي مخطط موجه لتصفية القضية الفلسطينية، وإدانة ما يتعرض له الأشقاء في غزة.

وقرر اتحاد كرة اليد الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين في مباريات دوري المحترفين، فضلاً عن ارتداء المنتخبات الوطنية شارة سوداء في المباريات المقبلة حتي زوال هذه المحنة.

الطائرة يُعلن الحداد

وقرر اتحاد الكرة الطائرة اعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني ،،وأكد اتتحاد الطائرة رفضه التام لما يحدث من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه الشروعة.

السلة ينعي شهداء فلسطين

ونعى مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبوفريخة شهداء الشعب الفلسطيني الذين يسقطون دفاعا عن أرضهم في قطاع غزة أمام اعتداءات الجيش الإسرائبيل المستمرة.

وقرر اتحاد كرة السلة الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباريات في جميع المسابقات المحلية، مؤكدًا تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل مايتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.