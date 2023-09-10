"الشباب والرياضة": اتحاد اليد يجوب الصعيد بحثًا عن المواهب وتكوين منتخب 2008

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن جولات مكوكية للجنة انتقاء المواهب باتحاد كرة اليد التي يترأسها الدكتور محمد الأمين، تجوب الصعيد بحثًا عن المواهب وتكوين منتخب 2008.

وصل، أمس، وفد اتحاد اليد إلى مدينة الأقصر ضمن جولته في صعيد مصر، وحظي باستقبال مميز من أسرة كرة اليد هناك التي رحبت بوفد الاتحاد.

وأبدى رئيس اتحاد اليد إعجابه الشديد بالمدينة الشبابية بالأقصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وقال: "هي مدينة رياضية على طراز عالمي نفخر بتواجده في صعيد مصر، وتحديدًا في مدينة السحر والجمال الأقصر، وأتوجه بالشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، الذي منح اهتمامًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية الرياضية، وذلك بالتوازي مع فكر الدولة ونهضتها الحديثة بدعم هائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي الرياضة والرياضيين".

كما حرص الأمين على توجيه الشكر لإدارة المدينة الشبابية وكل العاملين بها، وقال إن منتخبات كرة اليد بكل الأعمار السنية يسعدها أن تكون ضيفًا دائمًا بالمدن الشبابية الرياضية في كل محافظات الجمهورية وفي الأقصر تحديدًا.

وشدد على دور وأهمية المدن الشبابية التي تساعد بقوة في دعم الرياضة في مختلف الاتحادات الرياضية، وتوفر لهم الحل السحري في إعداد المنتخبات في كل الألعاب، مؤكدًا أن مشروع انتقاء وتجهيز منتخب 2008 يسير بنجاح، ومصر عامرة بالمواهب في مختلف الأعمار السنية، بعد أن أصبحت كرة اليد ذات شعبية جارفة وخطفت اهتمام الشعب المصري بتفوقها العالمي منذ سنوات، وعامًا بعد عام يزداد النجاح وتزداد معه الشعبية وتتسع القاعدة الرياضية الممارسة لكرة اليد التي نسعى جميعًا للاستمرار في تطويرها.



الشباب والرياضة تنفذ لقاءات للتثقيف المالي بمراكز شباب محافظة الفيوم بالتعاون مع البنك الزراعي المصري



ونظمت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية الشباب "إدارة الفتاة والمرأة ")، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، عدة لقاءات بعدد من مراكز شباب محافظة الفيوم، تستمر خلال الفترة من ٣- ١٤ سبتمبر.

وتتناول التثقيف المالي وعرض خدمات ومنتجات البنك، الشمول المالي ومنح مشروعات باب رزق لعمل مشروعات صغيرة بقروض ميسرة من البنك، لتشجيع السيدات والفتيات على خلق فرص عمل جديدة.

وتم تنفيذ الأسبوع الأول من تلك اللقاءات بمراكز شباب (أبوعش- الشروق- رحمي- قحافة- الزاوية الخضراء).

يذكر أن هذه اللقاءات تستهدف 2000 فتاة وسيدة داخل 10 مراكز شباب، بغرض المساعدة في إقامة مشروعات صغيرة، وخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الأعباء الاقتصادية الصعبة، والقضاء على البطالة، وتحسين مستوى معيشتهم الحياتية من خلال الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والجهات الخدمية.

اتحاد اليد

اتحاد اليد

اتحاد اليد