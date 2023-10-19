عمر كمال عبدالواحد فى الأهلى يناير المقبل لكن بشرط

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على فتح باب المفاوضات مع إدارة فيوتشر إف سي، من أجل ضم عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشف مصدر عن أن كولر طلب التعاقد مع اللاعب للاستفادة من خبراته، وإجادته اللعب في أكثر من مركز، في ظل مشاركة الفريق خلال الموسم الجاري، بأكثر من بطولة سواء محلية أو قارية.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة بالأهلي ترغب في حسم الصفقة مبكرًا مع فيوتشر، حيث ينتهى تعاقد عمر كمال عبدالواحد مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وأشار إلى أن هناك رغبة متبادلة من فيوتشر في انضمام اللاعب للأهلي، ولكن شريطة أن يكون مقابل لاعبين آخرين يرغبون في الاستعانة بهم من الأهلي خلال الميركاتو.

ولفت إلى أن إدارة الكرة بالأهلي وافقت على طلب فيوتشر لحسم صفقة اللاعب، بعد دخول الزمالك وبيراميدز وبعض الأندية الإماراتية في المفاوضات، حيث ترغب القلعة الحمراء في ضم اللاعب خلال شهر يناير المقبل، فهناك حاجة لجهوده؛ نظرًا لتميزه فى عدة مراكز أبرزها الظهير والجناح الأيمن والأيسر.

بعثة الأهلي تصل إلى تنزانيا

على جانب آخر، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى تنزانيا مساء أمس الأربعاء على متن طائرة خاصة.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد اختتم تدريباته صباح أمس بملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني غدًا الجمعة، في افتتاح منافسات الدوري الإفريقي لكرة القدم.