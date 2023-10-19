قبل مواجهة الجمعة.. 4 عوامل تصعب مهمة الأهلى أمام سيمبا التنزانى

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع مبارة صعبة أمام سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الأفريقي بمواجهة سيمبا التنزاني في السادسة مساء الجمعة المقبل، قبل أن يواجه الفريق التنزاني يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل على ستاد القاهرة.

وعلى الرغم أن الأهلي يعد المرشح الأول للفوز ببطولة الدوري الأفريقي، إلا أن هناك عدة عوامل ستصعب مهمة المارد الأحمر في مباراة الجمعة نستعرضها على النحو الآتي:

الإرهاق بعد المشاركات الدولية

يواجه لاعبو الأهلي، الإرهاق الشديد بعد مشاركاتهم الدولية وتحديدًا سباعي منتخب مصر الذين سافروا إلى الإمارات العربية المتحدة لخوض مباراتي زامبيا والجزائر.

ويخشى الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، معاناة اللاعبين من الإرهاق بعد السفر إلى تنزانيا عقب ساعات قليلة من عودة الدوليين من الإمارات.

عدم انتصار الأهلي في تنزانيا من قبل

لم يسبق أن حقق الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني على ملعبه من قبل.

وخاض الأهلي مباراتين أمام سيمبا على ملعب الأخير في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا نسختي 2019 و2021.

وخسر المارد الأحمر في المباراة بنتيجة 1-0.



رغبة ميكيسوني في الانتقام

من الصعوبات التي تواجه الأهلي في المباراة، رغبة لاعب الفريق السابق لويس ميكيسوني في الانتقام بعدما قرر مسؤولو الفريق الأحمر الإطاحة به وبيعه.

ويرغب اللاعب في إثبات إمكانياته وقدراته والتأكيد على أنه لم يحصل على فرصة كاملة داخل صفوف الأهلي.

ولعب ميكيسوني مع الأهلي موسم 2021-2022 لكنه لم يشارك بشكل أساسي ولم يحقق نجاحًا كبيرًا.



قوة سيمبا على ملعبه

فريق سيمبا من أبرز الفرق الأفريقية التي تجيد اللعب على ملعبها، حيث لم يتعرض الفريق للهزيمة سوى في مباراة واحدة فقط خلال آخر 5 سنوات على ملعبه بالبطولات الأفريقية.

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