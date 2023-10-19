السفير الفلسطينى بالقاهرة: نقدِّر موقف الرئيس السيسى.. ولن نسمح بتكرار أخطاء الماضى

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني لدى مصر، إن غياب الأفق السياسي هو السبب الرئيسي في انزلاق المنطقة وتدهور الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة إلى هذا الحد الخطير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس: "نحن في فلسطين حذّرنا مرارًا وتكرارًا من غياب الأفق السياسي واستمرارية الممارسات الإسرائيلية العنصرية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن لا حياة لمن تنادي".

تنفيذ قرارات الشرعية الدولية

وأوضح السفير الفلسطيني لدى مصر أن المجتمع الدولي لا يمارس ضغطًا كافيًا على حكومة إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانزلاق مفاوضات سياسية جادة تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع المنطقة بأكملها على أبواب وأعتاب جديدة من الأمن والاستقرار والسلام الشامل، في ظل إقامة دولة فلسطينية جنبًا إلى جنب مع شعوب المنطقة والعالم.

وأعرب "باسم فلسطين" عن تقديره لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحذيره المتكرر من تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنهم في فلسطين لا يقبلون أبدًا بهذه المخططات وسوف يبقون صامدين على أرضهم ولن يتركوا وطنهم ولن يسمحوا لتكرار أخطاء الماضي، حيث إن الشعب الفلسطيني يمتلك من الوعي والثقافة ما يجعله يبقى على أرضه ولا يخرج منها أبدًا.