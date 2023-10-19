الخميس 19 أكتوبر 2023
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الثقافة

محمد عثمان خليفة: الكلمة الأخيرة في الصراع بالمنطقة ستكون لمصر والسيسي

محمد عثمان خليفة
محمد عثمان خليفة

ثمن المترجم محمد عثمان خليفة، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، والذي عقد أمس لبحث تطورات الوضع في غزة، وأكد فيها أن الشعب المصري خلف قيادته في دعم القضية الفلسطينية، ورفضا لسياسة التهجير التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.  

السيسي لن يقبل بالمخطط الإسرائيلي

وقال المترجم محمد عثمان خليفة في تصريح خاص لــ“الدستور”: “ردود الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وأنه لن يقبل بالمخطط الإسرائيل الذي أصبح معلنًا بتهجير للفلسطينيين، حتى أنه سخر منهم وعرض عليهم نقلهم إلى النقب، أي داخل دولتهم”. 

كذلك تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي هي تأكيد على ما قاله قبل ذلك في حفل الكلية الحربية، وما أعلنه مجلس الأمن القومي من نقاط حاسمة بخصوص موقف مصر من الأحداث الأخيرة في غزة.

وشدد خليفة صاحب “طير بلا أجنحة”، و"السيمفونية البيضاء"، “مرثيات وطن”، “جنون المستدرية” وغيرها العشرات من الترجمات، وعلي أن “الكلمة الأخيرة في هذا الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ستكون لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي”.

الرئيس السيسي وشولتس خلال المؤتمر الصحفي

دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكانت العديد من مظاهر التأييد والمسيرات الحاشدة، التي خرجت أمس، لتأييد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع المستشار الألماني أولاف شولتس، لبحث تطورات الوضع في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية إلي أهلها المخاصرين تحت القصف، منذ يوم السابع من أكتوبر.

وتجلت مظاهر التأييد بدءا من المسيرات التي شهدتها الجامعات المصرية، مرورا بتحالف الأحزاب المصرية، ووقفة نقابة الصحفيين، ونقابة المحامين وغيرها من المسيرات والوقفات التضامنية التي خرجت خلال ساعات من إنتهاء المؤتمر الصحفي لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن خلالها عن موقف مصر الصريح والقوي في المخططات التي تهدف إلي توطين أهل غزة في سيناء، لتكون وطنا بديلا لهم وتصفية القصية الفلسطينية. 

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