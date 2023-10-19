الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات مؤتمر العلوم المستدامة بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية العلوم جامعة حلوان تحت عنوان  "العلوم والاستدامة" بمجمع الفنون والثقافة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، ويرأس المؤتمر الدكتور جلال الجميعى المستشار العلمى لرئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

ومن جانبه صرح الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم  إن هذا المؤتمر يأتي في إطار مجهودات الدولة لرفع عجلة التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار تحقيق المسئولية لمؤسسات الدولة، ومن أجل تبادل الخبرات المختلفة بين الباحثين بالجامعات والحرص الدائم على مواكبة التطور التكنولوجي.

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واضاف  الدكتور الحجري ان هذا المؤتمر هو المؤتمر الدولي الأول للكلية وأنه يتمنى ويأمل أن يتم تنظيمه كل عام حرصا على تبادل الخبرات المختلفة بين الباحثين في العديد من المجالات والاطلاع المستمر على تطورات العصر في مجالات العلوم المختلفة لتوسيع آفاق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الحاضرين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم  وايضا 
محاوله لإيجاد وتقديم الحلول العلمية والابتكارات من خلال المخرجات البحثية للمؤتمر حتى تكون نواة للتطبيق فى القطاعات الصناعية والدوائية والصحية والتكنولوجية المختلفة.

وأكد الدكتور جلال الجميعى المستشار العلمى لرئيس الجامعة ورئيس المؤتمر أن المؤتمر ناقش خلال جلساته المتنوعة العديد من المحاور متمثلة فى  الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة وعلوم الحاسب، والفيزياء النووية  والفيزياء الحيوية والفيزياء الطبية والفيزياء الإشعاعية وفيزياء الجوامد وفيزياء الليزر وعلوم المواد النانونية وتطبيقاتها، الكيمياء التطبيقية والحيوية والعضوية والصناعية والطبية، والعلوم البيولوجية، والنبات والميكروبيولوجيا، وعلم الحيوان والفسيولوجى، والمناعة والوراثة، والعلوم البيئية، وتغيرات المناخ، والجيولوجيا والجيوفيزياء، ويتم مناقشة هذه القضايا حرصا على تحقيق تبادل الخبرات بين الباحثين.

وناقش المؤتمر أحدث الأبحاث العلمية والتطبيقية في مجالات عدة تهم قطاع الصناعة والصحة والبيئة والطاقة المتجددة والفضاء وقطاعات الصناعات الالكترونية والدوائية والكيميائية والبيولوجية والبترولية.
ويعقد على هامش المؤتمر ثلاث ورش عمل فى موضوعات" استخدام العزوم الإلكترونية المغزلية في تخزين المعلومات، علوم البترول، الحاضنات التكنولوجية".


شهد حفل الافتتاح حضور أعداد كبيرة من الباحثين والعلماء من الجامعات والمراكز البحثية المصرية بالإضافة إلى مشاركة علماء وباحثين من دول مختلفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وألمانيا والنمسا وسويسرا  وماليزيا.

 

 

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