جامعة حلوان تعلن عن بدء دورة معادلة اللغة الفرنسية بمركز اللغات للأغراض المتخصصة

أعلنت جامعة حلوان أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، يعلن عن بدء دورة معادلة اللغة الفرنسية لطلاب كلية الحقوق، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.



وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، على حرص الجامعة على تقديم العديد من الدورات التدريبية لتقديم خريج مميز قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل، حيث أنها تساهم في تشكيل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد على صقل مواهبهم في مختلف المجالات.

جدير بالذكر، أن كلية الحقوق تشترط ضرورة حصول طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق على معادلة اللغة الفرنسية الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية كمادة أجنبية ثانية بجانب المادة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية" في مرحلة الثانوية العامة.

وأوضح الدكتور شادى الكردى مدير المركز، أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه لمركز اللغات كلية الآداب وسداد الرسوم والمستندات والمتمثلة فى 500 جنيه + صورة بطاقة.

وفي سياق اخر أوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محليا وإقليميًا ودوليًا، مشيرا إلى أن كلية التربية الرياضية تقدم أسلوبا دراسيا أكاديميا متميزا يعمل على تنمية المهارات والمواهب.

وتم الاجتماع مع رواد وعلماء علوم الرياضة من كليات التربية الرياضية في مصر، وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التوظيف لخريجي الكليات وإدراج البرامج المستحدثة لمواكبة سوق العمل.

وتصدر قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، المراكز الأولى فى نتائج النسخة الثالثة من مسابقة الإبداع الإعلامي لمشروعات التخرج على المستوى المحلي والعربي والإفريقي، والتي نظمتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، بمشاركة 98 جامعة وكلية وكيانا تعليميا في الوطن العربي والقارة الإفريقية، حيث بلغ عدد المشروعات المقدمة 496 مشروعًا.



