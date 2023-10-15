رئيس جامعة حلوان: الجامعة تسعى لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل

أوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محليا وإقليميًا ودوليًا، مشيرا إلى أن كلية التربية الرياضية تقدم أسلوبا دراسيا أكاديميا متميزا يعمل على تنمية المهارات والمواهب.

رئيس جامعة حلوان يقوم بزيارة كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ويتفقد اختبارات التأهيلي دكتوراة

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذي يفيد بقيام الدكتور السيد قنديل بزيارة لكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة وقد تفقد اختبارات التأهيلي دكتوراة، وكان فى استقباله الدكتورة أمل عبدالله، عميدة الكلية، والوكلاء.

كلية التربية الرياضية تقدم أسلوبًا دراسيًا أكاديميًا متميزًا يعمل على تنمية المهارات والمواهب

وتم الاجتماع مع رواد وعلماء علوم الرياضة من كليات التربية الرياضية في مصر، وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التوظيف لخريجي الكليات وإدراج البرامج المستحدثة لمواكبة سوق العمل.

حيث استقبلت كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان مجموعة من علماء الرياضة في مختلف التخصصات ضمن الاختبارات لتأهيلي الدكتوراة.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة أمل عبدالله، عميدة الكلية، بالتنظيم والتجهيزات المتميزة وشكرت فريق العمل وعلى رأسهم كنترول التأهيلي بقيادة الدكتورة صفية محيي الدين علي مدي التنظيم والتفاني في العمل.

وقد صرحت الدكتورة منار شاهين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بنجاح الاختبارات النظرية والشفوية على مدار أربعة أيام من 10 إلى 12 أكتوبر النظري ويوم 14 أكتوبر 2023 الاختبار الشفوي.

تصدر قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، المراكز الأولى فى نتائج النسخة الثالثة من مسابقة الإبداع الإعلامي لمشروعات التخرج على المستوى المحلي والعربي والإفريقي، والتي نظمتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، بمشاركة 98 جامعة وكلية وكيانا تعليميا في الوطن العربي والقارة الإفريقية، حيث بلغ عدد المشروعات المقدمة 496 مشروعًا.