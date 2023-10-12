الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان لطلاب الجامعات والدراسات العليا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استضافت جامعة حلوان، ممثلي جامعة كيوشو اليابانية والسفارة اليابانية والمؤسسات اليابانية بالقاهرة من خلال كلية الصيدلة بالجامعة، التى نظمت معرض الدراسة باليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا، الذي عقد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

افتتح المعرض الدكتور سامح سرور، عميد الكلية، بحضور الدكتور تامر نصر، المدير الإقليمي لجامعة كيوشو بالقاهرة.

وبدوره، أشار الدكتور السيد قنديل، إلى الأهمية التي توليها الجامعة إلى التعاون مع الجامعات الدولية وبخاصة الجامعات اليابانية وأهمية العمل علي نقل التكنولوجيا من خلال التعاون البحثي المشترك بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين، مؤكدا على حرص الجامعة على رفع الوعي لأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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كما ألقى الدكتور سامح سرور، كلمة رحب فيها بالسادة الضيوف من المؤسسات اليابانية المشاركة في المعرض، والمدير الإقليمي لجامعة كيوشو في مصر، مضيفا أن هذا اللقاء يهدف لتقديم معلومات عن الدراسة في الجامعات اليابانية وبرامج الدراسة المتاحة باللغة الإنجليزية هناك، بالإضافة إلى المنح الدراسية للطلاب المصريين، والتى تستهدف الهيئة المعاونة الراغبين في دراسة الماجستير والدكتوراة وأعضاء هيئة التدريس الراغبين فى السفر لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة، بالإضافة إلى الطلاب المتميزين في السنوات النهائية وذلك انطلاقا من توجهات القيادة السياسية المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب ودعمهم وتطوير مستوى التعليم في مصر.

وشارك في المعرض الدكتور أوكي يوتاروه، مدير برنامج J-MENA وتحدث سيادته عن البرامج الدراسية المتاحة في اليابان باللغة اليابانية، والسيد ايتو تشوفومي الملحق الثقافي في سفارة اليابان وتحدث عن منح ميكست اليابانية، الدكتورة فوكومي مدير مكتب الهيئة اليابانية لترويج العلوم فى القاهرة، وتحدث عن منح الهيئة اليابانية لترويج العلوم، وكذلك  تحدثت الدكتورة تيرانو خبيرة الجايكا ومدير شراكة التعليم المصرية اليابانية في الإدارة المركزية للبعثات وتحدثت عن منح الشراكة المصرية اليابانية، وكذلك تحدث كنتو انديرا المدير المساعد لمكتب مؤسسة اليابان في القاهرة.
 

جامعة حلوان الدراسات العليا السفارة اليابانية المؤسسات اليابانية بالقاهرة التكنولوجيا

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