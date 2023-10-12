الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى: يجب زيادة برامج البحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، أمس الأربعاء، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وتكريم أوائل الجامعات في سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر.
وثمن المجلس الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وكذلك تعاون كل أجهزة الدولة، بما كان له أطيب الأثر في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر كمًا وكيفًا، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المستدامة في كل القطاعات بالدولة.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المستقبل، برئاسة الدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، على استضافة الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.
كما قدم المجلس التهنئة للدكتور ماهر مصباح لصدور قرار ندبه أمينًا لمجلس الجامعات الأهلية، كما تم توجيه الشكر للدكتور حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة، لتحمله مسئولية أمانة مجلس الجامعات الأهلية خلال الفترة الماضية، متمنيًا لسيادتهم التوفيق والسداد.
برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل

 وأكد الوزير، أهمية استمرار عقد المجالس الدورية المشتركة للجامعات الخاصة والأهلية، مشيرًا لأهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية تمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي عملت على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وأن وجودها يمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المصري، مشيدًا بما حققته هذه الجامعات من تقدم في التصنيفات العالمية.

وفي إطار بدء العام الدراسي الجديد، وجه الوزير بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد المنتظم؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية، بما يُسهم في تحسين تصنيف الجامعات عالميًا، خاصة وأنها تضم نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين.

txt

وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري ضمن الأكبر عالميًا

txt

وزير التعليم العالي يلتقي المدير العام لمنظمة الإيسيسكو

txt

وزير التعليم العالى يهنئ علماء مصر المُدرجين بقائمة أفضل 2% على مستوى العالم

كما وجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في المشروعات التنموية، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كل المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية بكل المحافظات.

وأكد الوزير أهمية استمرار جهود الجامعات في تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تنفذها الجامعات، لاستغلال طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومهاراتهم، وكذلك الاستمرار في تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية، وتنظيم زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية.

الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة والأهلية والبحث العلمي الإنجازات المتنوعة التصنيف الدولي

مواد متعلقة

"النانو تكنولوجى وتطبيقاته فى العلوم".. ندوة بجامعة حلوان

تعيين الدكتور ماهر مصباح أمينًا لمجلس الجامعات الأهلية

كلية الزراعة بجامعة عين شمس تنظم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد

وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري ضمن الأكبر عالميًا

أسرار تنشر لأول مرة عن انتصار أكتوبر فى ندوة بـ"آداب عين شمس"

"الوطنية للتربية والعلوم" تنظم ورشة عمل حول استخدام تكنولوجيا البلوك تشين في التعليم

جامعة القاهرة تواصل إطلاق قوافلها الطبية بالمشاركة مع "حياة كريمة"

القومى للبحوث الفلكية ينظم الدورة الثامنة للمؤتمر العربى للفلك والجيوفيزياء

الأكثر قراءة

حقيقة انتقال ميسى من إنتر ميامى إلى الدورى السعودى على سبيل الإعارة

"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقى طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية

كعادتها.. مصر تحاول استعادة الهدوء بين فلسطين وإسرائيل

الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

تُطبق من السبت.. أبرز المعلومات عن "مبادرة خفض الأسعار"

تحقيقات النيابة مع 4 متهمين بسرقة أموال شركة بمدينة نصر: قيدوا المجنى عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟