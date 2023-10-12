وزير التعليم العالى: يجب زيادة برامج البحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، أمس الأربعاء، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وتكريم أوائل الجامعات في سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر.

وثمن المجلس الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وكذلك تعاون كل أجهزة الدولة، بما كان له أطيب الأثر في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر كمًا وكيفًا، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المستدامة في كل القطاعات بالدولة.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المستقبل، برئاسة الدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، على استضافة الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور ماهر مصباح لصدور قرار ندبه أمينًا لمجلس الجامعات الأهلية، كما تم توجيه الشكر للدكتور حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة، لتحمله مسئولية أمانة مجلس الجامعات الأهلية خلال الفترة الماضية، متمنيًا لسيادتهم التوفيق والسداد.

برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل

وأكد الوزير، أهمية استمرار عقد المجالس الدورية المشتركة للجامعات الخاصة والأهلية، مشيرًا لأهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية تمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي عملت على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وأن وجودها يمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المصري، مشيدًا بما حققته هذه الجامعات من تقدم في التصنيفات العالمية.

وفي إطار بدء العام الدراسي الجديد، وجه الوزير بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد المنتظم؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية، بما يُسهم في تحسين تصنيف الجامعات عالميًا، خاصة وأنها تضم نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين.

كما وجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في المشروعات التنموية، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كل المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية بكل المحافظات.

وأكد الوزير أهمية استمرار جهود الجامعات في تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تنفذها الجامعات، لاستغلال طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومهاراتهم، وكذلك الاستمرار في تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية، وتنظيم زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية.